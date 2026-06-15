Immer mehr Obdachlose werden in Deutschland Opfer von Gewalt. 2025 wurden 2.563 Vorfälle gemeldet – das waren 17 Prozent mehr als im Jahr davor.

Die Zahl der bundesweit registrierten Betroffenen hat sich seit der ersten Erhebung 2014 bis heute mehr als vervierfacht – von 602 auf 2563 im Jahr 2025. Das ergibt sich aus Statistiken des Bundeskriminalamts. Bei etwa drei Viertel der Straftaten handelt es sich um Körperverletzungen, die sich meist gegen männliche Obdachlose richten.

Auffällig: Im Vergleich zu anderen, nicht obdachlosen Opfern, werden wenige Fälle von sexuellen Beleidigungen oder auch Diebstählen aktenkundig. Bundesweit meldeten sich lediglich zwei Obdachlose bei der Polizei, die Opfer eines Taschendiebstahls wurden. Und nur zwölf obdachlose Frauen brachten bundesweit sexuelle Belästigungen auf der Straße zur Anzeige. Tatsächlich sind derartige Vorfälle für viele trauriger Alltag, wie Hinz&Künztler:innen immer wieder berichten. Wie hoch die Dunkelziffer der nicht zur Anzeige gebrachten Straftaten ist, bleibt somit unklar. Das gilt auch für die Zahl der Opfer von körperlicher Gewalt.