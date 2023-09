Interview mit Sozialwissenschaftlerin Greta Schabram : „Die Ungleichheit hat sich verstärkt“

Greta Schabram: Corona hat das digitale Leben quasi über Nacht aufgewertet und in vielen ­Bereichen auch notwendig gemacht. In der Politik hat Corona mit Sicherheit den nötigen ­Anschub gegeben, Digitalisierung als Thema endlich ernst zu nehmen und voranzutreiben. Es gibt Menschen, die damit umzugehen wissen und vielleicht auch schon vorher fit waren. Die konnten schnell umswitchen und die Vorteile genießen. Es gibt aber auch Menschen, die kaum einen Zugang zu digitalen Angeboten haben. Die waren plötzlich damit konfrontiert, dass ­Wege, die vorher noch analog möglich waren, zunehmend durch digitale Wege ersetzt wurden. Insgesamt hat sich die Ungleichheit verstärkt.

Ein Internetanschluss, Computer und Smartphone sind mittlerweile aber doch Standard in Deutschland, oder?

Wir haben herausgefunden, dass rund 21 Prozent der Menschen, die in Armut leben, zu Hause über keinen Internetanschluss verfügen. Bei Menschen, die nicht arm sind, waren es nur 9 Prozent. An diesen Zahlen sieht man, dass Armut schlechtere Zugangsvoraussetzungen im ­Digitalen bedeutet. Das Internet ist inzwischen das zentrale Informationsmedium in vielen ­Lebensbereichen, etwa bei Wohnungsanzeigen oder Informationen über staatliche Angebote. Wenn ein unkomplizierter Internetzugang zu Hause fehlt, bleiben nur große Umwege über Sozialberatungsstellen oder über Orte des freien Internetzugangs.