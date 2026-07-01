Nach mehr als acht Jahren Leerstand hat der Reetwerder 3 in Bergedorf einen neuen Besitzer. Wohnen bald wieder Menschen in dem Mehrfamilienhaus?

Bewegung in Bergedorf: Das seit mehr als acht Jahren leer stehende Haus am Reetwerder 3 hat einen neuen Eigentümer. Das erklärte die Gerichtspressestelle auf Hinz&Kunzt-Nachfrage. Demnach hat eine GmbH mit Sitz in Hamburg das Mehrfamilienhaus im Rahmen einer Zwangsversteigerung für 1,7 Millionen Euro erworben. Der Geschäftsführer der Firma ließ auf Hinz&Kunzt-Anfrage wissen, man werde das Haus „sanieren und anschließend vermieten“.

Die Immobilie am Reetwerder ist ein Symbol für miese Geschäfte mit Wohnraum und Tatenlosigkeit der Stadt: Jahrelang hatten Abzocker:innen hier viel Geld mit Menschen verdient, die auf dem Wohnungsmarkt kaum Chancen haben. Nachdem das Bezirksamt Bergedorf das Haus 2018 aus Sicherheitsgründen räumen ließ, verloren die Mieter:innen über Nacht ihr Zuhause. Anschließend duldete die Stadt den jahrelangen Leerstand mit dem Hinweis, das Hamburgische Wohnraumschutzgesetz greife in diesem Fall nicht.

Leerstand statt Wohnraum in Bergedorf Das Spiel der Abzocker

Ob die Abzocker:innen vom Reetwerder je zur Verantwortung gezogen werden, bleibt ungewiss: Das Amtsgericht habe noch nicht entschieden, ob die Anklage der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug verhandelt werden wird, teilte die Gerichtspressestelle zuletzt auf Hinz&Kunzt-Nachfrage mit.