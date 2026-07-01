Nach mehr als acht Jahren Leerstand hat der Reetwerder 3 in Bergedorf einen neuen Besitzer. Wohnen bald wieder Menschen in dem Mehrfamilienhaus?
Bewegung in Bergedorf: Das seit mehr als acht Jahren leer stehende Haus am Reetwerder 3 hat einen neuen Eigentümer. Das erklärte die Gerichtspressestelle auf Hinz&Kunzt-Nachfrage. Demnach hat eine GmbH mit Sitz in Hamburg das Mehrfamilienhaus im Rahmen einer Zwangsversteigerung für 1,7 Millionen Euro erworben. Der Geschäftsführer der Firma ließ auf Hinz&Kunzt-Anfrage wissen, man werde das Haus „sanieren und anschließend vermieten“.
Die Immobilie am Reetwerder ist ein Symbol für miese Geschäfte mit Wohnraum und Tatenlosigkeit der Stadt: Jahrelang hatten Abzocker:innen hier viel Geld mit Menschen verdient, die auf dem Wohnungsmarkt kaum Chancen haben. Nachdem das Bezirksamt Bergedorf das Haus 2018 aus Sicherheitsgründen räumen ließ, verloren die Mieter:innen über Nacht ihr Zuhause. Anschließend duldete die Stadt den jahrelangen Leerstand mit dem Hinweis, das Hamburgische Wohnraumschutzgesetz greife in diesem Fall nicht.
Ob die Abzocker:innen vom Reetwerder je zur Verantwortung gezogen werden, bleibt ungewiss: Das Amtsgericht habe noch nicht entschieden, ob die Anklage der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug verhandelt werden wird, teilte die Gerichtspressestelle zuletzt auf Hinz&Kunzt-Nachfrage mit.