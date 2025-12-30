Veranstaltungstipps von Hinz&Kunzt-Autorin Deborah Weber für den Monat Januar: Subjektiv und einladend.

Ausstellung

Wo wohnst du, Heimat?

Für die einen ist es ein Ort, für die anderen ein Gefühl. Und wieder andere verbringen ihr Leben mit der unermüdlichen Suche danach: der Heimat. Auch wenn der Begriff in der heutigen Zeit zuweilen in fragwürdigen Kontexten benutzt oder gar instrumentalisiert wird, beschreibt das Konstrukt dahinter etwas, das wir alle kennen. In dieser Ausstellung, kuratiert von der Galerie Holthoff, präsentieren verschiedene Künstler:innen ihre Interpretationen zum Heimatbegriff. In­stallationen und Gemälde, farbenfroh oder schwarz-weiß – und immer verbunden mit einer Prise Sehnsucht. •

Taylor Wessing Hanseatic Trade Center, Am Sandtorkai 41, Führung am Do, 15.1., 18 Uhr, Eintritt frei, Ausstellung noch bis März, Anmeldungen an mail@galerie-holthoff.de, mehr Infos unter www.galerie-holthoff.de