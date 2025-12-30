Veranstaltungen im Januar

Zwischen Feminismus und Feenstaub

· Aus Ausgabe 395 · von Deborah Weber
Vier Frauen stehen vor einem roten Vorhang und schauen ernst in die Kamera
„Textbomben“ als Trio: Susanne M. Riedel (links), Ella Carina Werner (2. von links) und Kirsten Fuchs (rechts) performen ohne Kabarettistin Katinka Buddenkotte. Foto: Julia Schwendner

Veranstaltungstipps von Hinz&Kunzt-Autorin Deborah Weber für den Monat Januar: Subjektiv und einladend.

Ausstellung

Wo wohnst du, Heimat?

Für die einen ist es ein Ort, für die anderen ein Gefühl. Und wieder andere verbringen ihr Leben mit der unermüdlichen Suche danach: der Heimat. Auch wenn der Begriff in der heutigen Zeit zuweilen in fragwürdigen Kontexten benutzt oder gar instrumentalisiert wird, beschreibt das Konstrukt dahinter etwas, das wir alle kennen. In dieser Ausstellung, kuratiert von der Galerie Holthoff, präsentieren verschiedene Künstler:innen ihre Interpretationen zum Heimatbegriff. In­stallationen und Gemälde, farbenfroh oder schwarz-weiß – und immer verbunden mit einer Prise Sehnsucht.

Taylor Wessing Hanseatic Trade Center, Am Sandtorkai 41, Führung am Do, 15.1., 18 Uhr, Eintritt frei, Ausstellung noch bis März, Anmeldungen an mail@galerie-holthoff.de, mehr Infos unter www.galerie-holthoff.de


Deborah Weber
Deborah Weber studierte Datenjournalismus in Leipzig und Florenz. Inzwischen arbeitet sie als freie Journalistin in Hamburg. Seit 2025 schreibt sie für Hinz&Kunzt.