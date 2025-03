André Hajek gilt als einer der führenden Forscher zum Thema Einsamkeit. Im Interview erklärt der UKE-Professor, warum Einsamkeit krank macht, wann Social-Media-Nutzung problematisch ist und was gegen soziale Isolation hilft.

Hinz&Kunzt: Wie ungesund ist es, einsam zu sein?

André Hajek: Wir wissen aus sehr vielen Studien, dass Menschen, die einsam sind, ungesünder leben und früher sterben. Demnach ist Einsamkeit in etwa so ungesund, wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Einsamkeit ist also für die mentale und körperliche Gesundheit sehr schlecht.