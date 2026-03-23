Erfolg für die Jusos: Auf ihren Antrag hin hat die Hamburger SPD beschlossen, dass Fahren ohne Fahrschein bald nicht mehr bestraft werden soll. Nun liegt der Ball beim Senat und der Bürgerschaftsfraktion.

Die Hamburger SPD will sich für eine Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein einsetzen. Das beschloss der Landesparteitag am Wochenende auf Antrag der Jusos. Darin werden die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und die SPD-Bürgerschaftsfraktion aufgefordert, „sich dafür einzusetzen, dass die Hamburger Verkehrsbetriebe auf Strafanzeigen bzw. Strafanträge wegen Fahrens ohne gültigen Fahrschein grundsätzlich verzichten“.

Bislang gab es in Hamburg – anders als in anderen Städten – keine pol...