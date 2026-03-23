Entkriminalisierung

Hamburger SPD will Fahren ohne Fahrschein nicht mehr bestrafen

· Aus Ausgabe 397 · von Ulrich Jonas
Eine U-Bahn der Linie U3 an den Hamburger Landungsbrücken
Eine U-Bahn der Linie U3 an den Hamburger Landungsbrücken
Fahren ohne Fahrschein bald nicht mehr strafbar? Die SPD will sich in Hamburg jetzt dafür einsetzen. Foto: actionpress/imagebroker.com

Erfolg für die Jusos: Auf ihren Antrag hin hat die Hamburger SPD beschlossen, dass Fahren ohne Fahrschein bald nicht mehr bestraft werden soll. Nun liegt der Ball beim Senat und der Bürgerschaftsfraktion.

Die Hamburger SPD will sich für eine Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein einsetzen. Das beschloss der Landesparteitag am Wochenende auf Antrag der Jusos. Darin werden die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und die SPD-Bürgerschaftsfraktion aufgefordert, „sich dafür einzusetzen, dass die Hamburger Verkehrsbetriebe auf Strafanzeigen bzw. Strafanträge wegen Fahrens ohne gültigen Fahrschein grundsätzlich verzichten“.

Bislang gab es in Hamburg – anders als in anderen Städten – keine pol...


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Unbequemer Feminismus

Ausgabe: 397 - März 2026

Wie Frauen gegen Diskriminierung kämpfen und wo obdachlose Frauen Schutz finden. Außerdem: Wie Klimapolitik sozial gerecht wird und was Marc-Uwe Kling über politische Kunst denkt.

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Autor:in
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas schreibt seit vielen Jahren für Hinz&Kunzt - seit 2022 als angestellter Redakteur.

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