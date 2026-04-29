Jürgen Kinter hat jahrzehntelang die Geschichte des Stadtteils dokumentiert, zuletzt mit einem Film über die Musikszene. Hinz&Kunzt-Autor Detlev Brockes hat ihn getroffen.

Der Film beginnt mit einem kreischenden Kontrast: Auf das Riff einer E-Gitarre folgen schrille Akkorde eines Blockflöten-Ensembles. Damit ist das Panorama umrissen, das sich in den folgenden 114 Minuten entfaltet: Die DVD „Roll over Barmbek“ zeigt quer durch die Genres, wer im Stadtteil singt und zupft, bläst und tutet, tanzt und rockt.

Mehr als 30 musikalische Akteure aus Barmbek und Umgebung treten auf: Lott...