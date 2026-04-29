Geschichte nebenan

Roll over Barmbek

· Aus Ausgabe 399 · von Detlev Brockes
Industriegeschichte und Kanäle prägen den Stadtteil, hier der Blick vom Osterbekkanal zum Museum der Arbeit. Illustration: Ralf Schwinge
Industriegeschichte und Kanäle prägen den Stadtteil, hier der Blick vom Osterbekkanal zum Museum der Arbeit. Illustration: Ralf Schwinge
Industriegeschichte und Kanäle prägen den Stadtteil, hier der Blick vom Osterbekkanal zum Museum der Arbeit. Illustration: Ralf Schwinge

Jürgen Kinter hat jahrzehntelang die Geschichte des Stadtteils dokumentiert, zuletzt mit einem Film über die Musikszene. Hinz&Kunzt-Autor Detlev Brockes hat ihn getroffen.

Der Film beginnt mit einem kreischenden Kontrast: Auf das Riff einer E-Gitarre folgen schrille Akkorde eines Blockflöten-Ensembles. Damit ist das Panorama umrissen, das sich in den folgenden 114 Minuten entfaltet: Die DVD „Roll over Barmbek“ zeigt quer durch die Genres, wer im Stadtteil singt und zupft, bläst und tutet, tanzt und rockt.

Mehr als 30 musikalische Akteure aus Barmbek und Umgebung treten auf: Lott...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 399

Bereit für Olympia?

Ausgabe: 399 - Mai 2026

Bereit für Olympia? Wir haben HSV-Rekordsprinter Owen Ansah und den französischen Olympia-Gegner Paul Alauzy getroffen und waren zu Gast in Lurup bei einem Schwimmverein. Außerdem: miese Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen und Ansichten einer Obdachlosen-Vertreibung.

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Autor:in
Detlev Brockes
Detlev Brockes
lebt inzwischen in Lüneburg, aber ist ein Fan von Hamburgensien geblieben.

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