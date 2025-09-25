Die Stadt Frankfurt verzichtet auf Strafanträge wegen Fahrens ohne Ticket. Hamburg stellt weiter Anzeigen – obwohl die Justizbehörde den Straftatbestand streichen will.

Frankfurt am Main reiht sich ein in die Liste der Städte, die auf Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrschein verzichten. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte im September einem Antrag der Linken zu, worin die Verwaltung aufgefordert wird, die städtischen Verkehrsbetriebe entsprechend anzuweisen – auch mit den Stimmen von SPD und Grünen.

Eine Geld- und womöglich Ersatzfreiheitsstrafe für die meist armen Betroffenen sei eine „unverhältnismäßig schwere Bestrafung“, heißt es in dem Antrag zur Begründung. „Die Betroffenen sind mit dem erhöhten Beförderungsentgelt und ihrer oftmals ohnehin prekären Lage gestraft genug.“

Hamburg stellt weiter Strafanzeigen

Ähnliche Entscheidungen hatten zuvor andere Großstädte wie Dresden und Köln getroffen. Hamburg hält jedoch an seiner rigiden Praxis fest: „Grundsätzlich führt eine dreimalige Feststellung eines Fahrgastes ohne Ticket zu einem Strafantrag“, erklärt eine Sprecherin der Hamburger Hochbahn. Bislang ändert die Verkehrsbehörde daran nichts. Die Diskussion werde jedoch „aufmerksam verfolgt“, erklärte eine Sprecherin des Verkehrssenators Anjes Tjarks (Grüne) auf Hinz&Kunzt-Nachfrage.

Ersatzfreiheitsstrafe für Hinz&Künztler Thomas Wegen Armut hinter Gittern Der deutsche Staat sperrt jedes Jahr Tausende Menschen weg, weil sie Geldstrafen nicht zahlen können. Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas ist einer von ihnen.

Die ebenfalls grün geführte Justizbehörde von Senatorin Anna Galina spricht sich dafür aus, den Straftatbestand „Erschleichen von Leistungen“ abzuschaffen – um zu verhindern, dass arme Menschen deswegen ins Gefängnis müssen. „Häufig sind Menschen in einer prekären Lebenssituation von Ersatzfreiheitsstrafen betroffen, weil sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen können. In diesen Fällen kriminalisieren wir Armut – das halten wir für falsch“, teilt Galinas Sprecher auf Nachfrage mit.

Bundesregierung will Strafrecht „modernisieren“

Schon vor knapp drei Jahren hatte Hamburg deswegen einem Vorstoß Berlins und Bremens auf der Justizminister:innenkonferenz zugestimmt, in dem der damalige Bundesjustizminister aufgefordert wurde, den Straftatbestand zu streichen. Das ist bislang nicht passiert, die aktuelle Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag jedoch eine Modernisierung des Strafrechts vorgenommen. Derzeit werde geprüft, wie diese umgesetzt und welche Straftatbestände womöglich gestrichen werden, heißt es auf Hinz&Kunzt-Nachfrage aus dem Justizministerium.

Wie viele Menschen in Hamburg wegen Fahrens ohne Fahrschein angezeigt werden, ist nicht bekannt. Die Hochbahn-Sprecherin erklärte auf Hinz&Kunzt-Nachfrage allerdings, dass die Zahl der Strafanträge seit 2020 durch häufigere Kontrollen gestiegen sei. Am Stichtag 30.6.2025 saßen in Hamburg laut Justizbehörde 60 Menschen wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe im Knast