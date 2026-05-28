Frauenfeindliche Influencer erreichen auf Social Media Millionen junger Männer. Der Hamburger Schauspieler Robert Lindemann hält mit Humor dagegen. Bringt das was?

Das Problem ist nie der Mann – nicht einmal dann, wenn er seine Partnerin betrügt. So sieht es jedenfalls der Dating-Coach John Damianov. In einem Social-Media-Video erklärt er unter seinem Pseudonym „DonJon verführt“: „Wertvolle Männer mit Verführerskills werden immer viele Optionen haben und im Sinne ihrer männlichen Natur handeln.“ Problembewusstsein? Fehlanzeige. Wenn Frauen hingegen fremdgingen, meint Damianov, „entwertet es sie, weil sie entgegen ihrer Reproduktionsstrategie handeln“.

Robert Lindemann kann das nicht unwidersprochen stehen lassen. Er nimmt se...