Sexismus auf Social Media

Im tiefen Männersumpf

· Aus Ausgabe 400 · von Benjamin Buchholz
Widerspruch gegen Sexismus: Lindemanns Videos entstehen in seiner Bahrenfelder Wohnung. Foto: Dmitrij Leltschuk
Widerspruch gegen Sexismus: Lindemanns Videos entstehen in seiner Bahrenfelder Wohnung. Foto: Dmitrij Leltschuk
Widerspruch gegen Sexismus: Lindemanns Videos entstehen in seiner Bahrenfelder Wohnung. Foto: Dmitrij Leltschuk

Frauenfeindliche Influencer erreichen auf Social Media Millionen junger Männer. Der Hamburger Schauspieler Robert Lindemann hält mit Humor dagegen. Bringt das was?

Das Problem ist nie der Mann – nicht einmal dann, wenn er seine Partnerin betrügt. So sieht es jedenfalls der Dating-Coach John Damianov. In einem Social-Media-Video erklärt er unter seinem Pseudonym „DonJon verführt“: „Wertvolle Männer mit Verführerskills werden immer viele Optionen haben und im Sinne ihrer männlichen Natur handeln.“ Problembewusstsein? Fehlanzeige. Wenn Frauen hingegen fremdgingen, meint Damianov, „entwertet es sie, weil sie entgegen ihrer Reproduktionsstrategie handeln“.

Robert Lindemann kann das nicht unwidersprochen stehen lassen. Er nimmt se...


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Artikel aus der Ausgabe:
Titelbild von Hinz&Kunzt mit einem nackten Mann am Strand, der ein Surfbrett unter dem Arm trägt. Titelzeile: Wann ist ein Mann eine Mann?

Wann ist ein Mann ein Mann?

Ausgabe: 400 - Juni 2026

Wie Robert Lindemann sich gegen Sexismus im Netz wehrt, was Menschen zum Mann macht und wie Gewalttäter therapiert werden. Außerdem: Okan Taşköprü über den NSU-Mord an seinem Onkel Süleyman und das Kurioseste aus 400 Ausgaben Hinz&Kunzt.

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Autor:in
Benjamin Buchholz
Benjamin Buchholz
Seit 2012 bei Hinz&Kunzt. Redakteur und CvD für das Onlinemagazin.

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