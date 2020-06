Sternbrücke  : Einen Tag lang ein Radfahrer-Paradies 

Am Samstag wird die vielbefahrene Stresemannstraße in Altona fahrradfreundlich. Mit einer sogenannten „Pop-up-Bikelane“ protestiert die Initiative Sternbrücke für den Erhalt des Denkmals und eine Verkehrswende in Hamburg.

Rund 40.000 Autos, LKWs und Busse schieben sich Tag für Tag durch die Hauptverkehrsachse zwischen Autobahn und Innenstadt unter der Sternbrücke hindurch. Radfahrer*innen bleibt auf der Stresemannstraße nur die Flucht auf den Bürgersteig, der zwischen Holstenbahnhof und Neuem Pferdemarkt nicht einmal einen Radweg ausweist. Zugleich sind die Stickstoffdioxid-Werte in der Stresemannstraße seit Jahren so hoch, dass der Senat bereits ein Diesel-Fahrverbot erlassen musste.

Initiative fordert Verkehrswende

Es sei daher höchste Zeit für eine Verkehrswende, meint die Initiative Sternbrücke, die vordergründig nicht für weniger Autoverkehr streitet, sondern den Erhalt der denkmalgeschützten Brücke sichern will. „Die Stadt muss gemäß ihres Klimaplans den Kfz-Verkehr um über die Hälfte senken„, erläutert Sonja Nielbock von der Initiative. „Den zentraleren Stadtteilen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, daher muss auch die Stresemannstraße für Autos einspurig in jede Richtung werden.“

Hintergrund ist der Streit um den geplanten Abriss und Neubau der Brücke: Weil die Verkehrsbehörde eine neue Brücke ohne Stützen verlangt hat, um dem Verkehr darunter mehr Platz zu geben, soll die neue Brücke etwa 18 Meter höher werden als die alte. (Lesen Sie mehr über den Konflikt in der aktuellen Ausgabe von Hinz&Kunzt).

Statt mit einem Neubau der Brücke den Verkehr auch unter der Brücke auf vier Spuren auszuweiten, sollte das Ziel viel mehr eine Stärkung des Radverkehrs sein, fordert die Initiative und erhält dabei Zuspruch vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). „Ein mutiger Ausbau des Radverkehrs ist Voraussetzung dafür, dass der Senat seine selbstgesteckten Klimaziele einhalten kann“, sagt ADFC-Sprecher Jens Deye.

Wie sich das anfühlt, können Radfahrer*innen am Samstag, den 13. Juni, erleben, wenn zwei Autospuren zwischen 11 und 17 Uhr vorübergehend zu Radspuren umfunktioniert werden.