Das „Café Osborn 53” war akut von der Schließung bedroht. Jetzt hat der Bezirk die Finanzierung der Stadtteilkantine für arme Menschen im Osdorfer Born gesichert.

Keine 3,50 Euro zahlt man, um im Café Osborn mittags satt zu werden. Als Hinz&Kunzt die Stadtteilkantine im Juli besucht, saßen überwiegend Senior:innen an den Tischen. Kein Wunder: Fast jede:r vierte Rentner:in in der Großwohnsiedlung mit insgesamt rund 12.000 Bewohner:innen ist laut Statistikamt Nord auf Grundsicherung angewiesen.

Doch die beliebten Stadtteilkantine für arme Menschen im Osdorfer Born war in Gefahr. SPD und Grüne konnten sich in Altona nicht auf eine Weiterfinanzierung einigen. So entstand eine Finanzierungslücke von 50.000 Euro. Für die August-Ausgabe hatte Hinz&Kunzt mit zahlreichen Stammgästen gesprochen, die um den Verlust ihres beliebten Treffpunktes bangten. So wie die 97-jährige Anni Becker, die nicht nur aus Kostengründen, sondern auch der Geselligkeit wegen den Treffpunkt regelmäßig aufsucht: „Ich freue mich einfach, meine Bekannten zu treffen.“

Wie der Stadtteilbeirat Borner Runde am 9. September bekannt gab, ist der Fortbestand des Cafés jetzt bis 2028 gesichert. Der Bezirk stellt auch für die Zukunft ausreichend Mittel für das Sozialprojekt bereit. „Die Rettung ist ein großer Erfolg“, sagt Karsten Strasser von der Linken in Altona. Seine Fraktion hatte sich vehement für die Fortführung des Sozialprojektes eingesetzt. „Wir fordern jetzt den rot-grünen Senat auf, im Doppelhaushalt 2027/2028 zusätzliche Fördergelder bereitzustellen, die von den Bezirken abgerufen werden können, um die zahlreichen anderen existenziell bedrohten Sozialprojekte in den Quartieren abzusichern“, sagt der Abgeordnete.