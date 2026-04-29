Proteste gegen Olympia in Paris

„Wir waren der Stein im Schuh der Spiele!“

· Aus Ausgabe 399 · von Jochen Harberg
Kann nicht zählen, wie oft er vor den Olympischen Spielen in Paris gegen Vertreibungen demonstriert hat: Paul Alauzy. Foto: Miguel Ferraz
Kann nicht zählen, wie oft er vor den Olympischen Spielen in Paris gegen Vertreibungen demonstriert hat: Paul Alauzy. Foto: Miguel Ferraz
Kann nicht zählen, wie oft er vor den Olympischen Spielen in Paris gegen Vertreibungen demonstriert hat: Paul Alauzy. Foto: Miguel Ferraz

Paul Alauzy war das Gesicht der Anti-Olympia-Bewegung von Paris 2024. Autor Jochen Harberg hat mit ihm über massenhafte „soziale Bereinigung“ im Zuge der Spiele, die Stadtflucht der Pariser:innen und die Zukunft von Olympia gesprochen.

Hinz&Kunzt: Monsieur Alauzy, sind Sie Sportfan?

Paul Alauzy: Ich verfolge keinen professionellen Sport, aber privat hat er...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 399

Bereit für Olympia?

Ausgabe: 399 - Mai 2026

Bereit für Olympia? Wir haben HSV-Rekordsprinter Owen Ansah und den französischen Olympia-Gegner Paul Alauzy getroffen und waren zu Gast in Lurup bei einem Schwimmverein. Außerdem: miese Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen und Ansichten einer Obdachlosen-Vertreibung.

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Autor:in
Jochen Harberg
Jochen Harberg

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