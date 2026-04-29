Paul Alauzy war das Gesicht der Anti-Olympia-Bewegung von Paris 2024. Autor Jochen Harberg hat mit ihm über massenhafte „soziale Bereinigung“ im Zuge der Spiele, die Stadtflucht der Pariser:innen und die Zukunft von Olympia gesprochen.
Hinz&Kunzt: Monsieur Alauzy, sind Sie Sportfan?
Paul Alauzy: Ich verfolge keinen professionellen Sport, aber privat hat er...
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