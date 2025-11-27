Punk-Band "Huah!"

Audio IconAus Versehen feministisch

· Aus Ausgabe 394 · von Jan Paersch
Huah! haben zeitlos großartige Zeilen produziert – und geben die jetzt endlich wieder auf der Bühne zum Besten. Foto: Dmitrij Leltschuk.
Huah! haben zeitlos großartige Zeilen produziert – und geben die jetzt endlich wieder auf der Bühne zum Besten. Foto: Dmitrij Leltschuk.
Huah! haben zeitlos großartige Zeilen produziert – und geben die jetzt endlich wieder auf der Bühne zum Besten. Foto: Dmitrij Leltschuk.
Hinz&Kunzt Randnotizen

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Abmeldung via Link in der Fußzeile der Mails. Infos zum Datenschutz.

„Huah!“ sind zwei Männer und zwei Frauen – in den 1980ern war das noch ungewöhnlich. Jetzt gibt die Punk-Band ihr erstes Konzert seit 14 Jahren. Ein Treffen zeigt: Es ist ein bisschen kompliziert mit der Gleichberechtigung.

Die Vergangenheit verklären? Die eigene Geschichte detailliert ausbreiten? Gehört nicht zum Geschäft dieser Hamburger Band. „Wann haben wir das letzte Mal zusammen gespielt?“, fragt die Sängerin, die sich „Nixe“ nennt. „Och, frag mich doch nicht solche Sachen“, antwortet der Gitarrist namens „Knarf“, gespielt empört. „Huah!“ nennen sich die vier Bandmitglieder – oder sind es doch fünf? Gibt es die Gruppe seit 1983 oder 1985? Fragen, die sich nicht eindeutig beantworten lassen.

Vermutlich ist das auch nicht so wichtig. Wir befinden uns hier schließlich in einem Genre, in dem die Dinge immer schon ein bisschen grober, absurder und ironischer sein durften: im Punkrock. Selbst diese Einordnung ist nicht eindeutig, denn Elemente aus Soul, 60s-Beat und New Wave sind immer in den Sound von Huah! eingeflossen. Erklärtes Vorbild: eine US-Band, die von 1978 an weltweite Hits hatte. „Wir haben The B-52’s immer geliebt“, sagt Knarf. „Die haben zwei Frauen, die viel mehr als nur Backgroundsängerinnen sind. Die treiben den Sänger vor sich her, sie schubsen ihn und widersprechen ihm. Mir kam das wie Dialogmusik vor.“


Jetzt online weiterlesen!

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Kleiner Kauf, riesige Wirkung:
Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Digital-Abo

Jahresabo für 33,60 € Support-Abo für 60 € Keine Abo-Falle: Abo endet automatisch Nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Ein Smartphonebildschirm mit einem Chatverlauf: "Schöne Bescherung! Uns gibt's jetzt gedruckt und digital!" – "Testzugang im Magazin!" Im Hintergrund ein Weihnachtsmann

Gedruckt und digital

Ausgabe: 394 - Dezember 2025

Hinz&Kunzt gibt es jetzt als digitales Magazin. Im Schwerpunkt „Digitale Medien“: Wie ein Hamburger Social Media retten will und wieso eine Schule Tiktok auf dem Lehrplan hat. Außerdem: Wieso Hamburgs Obdachlose tagsüber in die Kälte müssen.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Jan Paersch
Jan Paersch
Freier Kulturjournalist in Hamburg. Zwischen Elphi und Stubnitz gut anzutreffen - und immer auf einen Espresso.

Weitere Artikel zum Thema

Musik, Punk