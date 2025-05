Regierungen in Bund und Land wollen die Zahl der Abschiebungen aus Hamburg weiter steigern. Am Flughafen werden dabei Menschenrechte verletzt, kritisiert die Diakonie.

Eine Frau wird im Hamburger Flughafen ohnmächtig, doch ein von den Behörden hinzugezogener Arzt entscheidet, sie könne trotzdem abgeschoben werden. Sie wird in einen Rollstuhl gesetzt und bewusstlos die Gangway hochgetragen. Ein Mann sackt auf dem Boden zusammen, schwitzt stark, zittert, erbricht sich mehrfach. Nach Kroatien abgeschoben wird er dennoch, ein Arzt meint, er simuliere. Eine alleinerziehende Mutter weigert sich, mit ihren fünf Kindern in das Flugzeug zu steigen, sie schreit und weint. Als sie gefesselt wird, weinen auch ihre Kinder. Der elfjährige Sohn bleibt stehen und wird in das Flugzeug geschoben.

„Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“, sagt Olaf Scholz (SPD) im Oktober 2023.