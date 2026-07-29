Städtische Unterkünfte bieten wenig Platz

Leben auf engstem Raum

· Aus Ausgabe 402 · von Ulrich Jonas
Beengte Verhältnisse: Geflüchteten stehen oft nur 3,5 Quadratmeter pro Person zur Verfügung. Illustration: Julia Pfaller
Beengte Verhältnisse: Geflüchteten stehen oft nur 3,5 Quadratmeter pro Person zur Verfügung. Illustration: Julia Pfaller
Beengte Verhältnisse: Geflüchteten stehen oft nur 3,5 Quadratmeter pro Person zur Verfügung. Illustration: Julia Pfaller

Ein „Leitfaden für die Unterbringung wohnungsloser Menschen“ des Bundesbauministeriums empfiehlt mindestens 9 Quadratmeter pro Person zum Leben. Die Realität sieht oft anders aus.

9 m2 mindestens sollte ein Mensch in einer Unterkunft zum Leben haben. Das empfiehlt der „Leitfaden für die Unterbringung wohnungsloser Menschen“, den Anfang des Jahres das Bundesbauministerium veröffentlicht hat. Die Realität sieht oft anders aus, kritisiert die „Initiative 9qm Hamburg“. So böten manche Unterkünfte lediglich 6 Quadratmeter pro Person, in Erstaufnahmen für Geflüchtete seien es mitunter nur 3,5 Quadratmeter.

Die Sozialbehörde bestreitet diese Zahlen nicht und verweist auf allgem...


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Artikel aus der Ausgabe:

Ab in den Süden

Ausgabe: 402 - August 2026

Im Schwerpunkt: Ein Reisebericht. Wie viel mediterranes Flair findet man in der Region rund um die ,norddeutschen Alpen‘ (Harburger Berge)? Die Redaktion hat sich auf die Räder geschwungen. Und: Der Hamburger Senat und die Bundesregierung haben einschneidende Sparmaßnahmen angekündigt. Wir zeigen auf, welche Folgen diese Pläne haben werden. Außerdem haben wir mit Menschen gesprochen, die mit Suchterkrankung ein selbstbestimmtes Leben führen.

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Autor:in
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas schreibt seit vielen Jahren für Hinz&Kunzt - seit 2022 als angestellter Redakteur.

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