Ein „Leitfaden für die Unterbringung wohnungsloser Menschen“ des Bundesbauministeriums empfiehlt mindestens 9 Quadratmeter pro Person zum Leben. Die Realität sieht oft anders aus.

9 m2 mindestens sollte ein Mensch in einer Unterkunft zum Leben haben. Das empfiehlt der „Leitfaden für die Unterbringung wohnungsloser Menschen“, den Anfang des Jahres das Bundesbauministerium veröffentlicht hat. Die Realität sieht oft anders aus, kritisiert die „Initiative 9qm Hamburg“. So böten manche Unterkünfte lediglich 6 Quadratmeter pro Person, in Erstaufnahmen für Geflüchtete seien es mitunter nur 3,5 Quadratmeter.

Die Sozialbehörde bestreitet diese Zahlen nicht und verweist auf allgem...