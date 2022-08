Roma in Hamburg : „Betteln ist seelische Erniedrigung und physische Qual“

Im Interview spricht Regisseur Andrei Schwartz über seinen Film „Europa Passage“. Fünf Jahre lang

hat er rumänische Roma begleitet, die in Hamburg auf der Straße leben und betteln.

Hinz&Kunzt: Herr Schwartz, Ihre Protagonist:innen pendeln zwischen der Obdachlosigkeit in Hamburg und ihrem trostlosen Heimatort in den Karpaten. Sie haben selbst rumänische Wurzeln – mit welcher Intention sind Sie dieses Projekt angegangen?

Andrei Schwartz: Es ist wie immer. Man findet Leute, die interessant sind, und dann will man wissen: Wie funktioniert ihr Leben? Und was hat dieses Leben für einen Preis?

Das ist bei diesen Menschen generell extrem schwer, weil sie zu oft die Erfahrung gemacht haben, immer wieder etwas zu verlieren. Ein Leben im Schatten war deshalb das, was für sie am besten funktioniert hat. Mit Maria und Tirloi ging es über die Sympathieebene: Sie haben gemerkt, dass wir Filmer sie als Menschen mögen.

Es wurde extrem kompliziert im Winter 2016/17, als sie aus dem Winternot­programm ausgeschlossen wurden und ihnen verklickert wurde, das hätten sie mir zu „verdanken“, weil ich sie in ­Rumänien gefilmt habe und sie dort ­eine Adresse hätten. Das war natürlich vorgeschoben, man wollte hier in Hamburg seitens der Sozialbehörde einfach keine rumänischen Bettler. Trotzdem gab es aus der Gruppe viel Aggressivität uns gegenüber. Maria und Tirloi haben uns aber weiter vertraut. Umso schöner war es, dass wir dann später sogar

ein wenig mithelfen konnten, dass die zwei tatsächlich eine kleine Wohnung bei ­einer kirchlichen Gemeinde in Bramfeld bekommen haben.