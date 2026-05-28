Hinz&Künztlerin Mara

Keine Deutschstunde verpasst

· Aus Ausgabe 400 · von Annette Woywode
Möchte unbedingt weiterkommen: Mara. Foto: Mauricio Bustamante
Möchte unbedingt weiterkommen: Mara. Foto: Mauricio Bustamante
Möchte unbedingt weiterkommen: Mara. Foto: Mauricio Bustamante

Maras Vater starb früh, dann auch noch ihr Ehemann. Um in Hamburg Fuß zu fassen, lernt die Rumänin deutsch. Die 52-Jährige verkauft Hinz&Kunzt vor Lidl in Steilshoop.

„Ich bin 52 Jahre alt“, sagt Mara und strahlt dabei übers ganze Gesicht. Gleich darauf stellt sie sich selbst eine Frage: „Woher kommen Sie?“ Und liefert direkt die Antwort: „Ich komme aus Rumänien.“ Sofort wird klar: Die Hinz&Kunzt-Verkäuferin will unbedingt ihre neu gewonnenen Sprachkenntnisse anwenden. Die hat sie im Hinz&Kunzt-Deutschkurs gesammelt. Norbert Frater aus dem Vertrieb sitzt beim Gespräch zwar ebenfalls im Raum und übersetzt. Doch darauf will Mara sich nicht ausruhen. Immer wieder betont sie, wie sehr sie ihren Lehrer Cedric Horbach schätzt. Und der ist voll des Lobes über die Rumänin: „Sie hat bisher keine einzige Stunde verpasst und ist unfassbar aufmerksam“, erzählt der Hinz&Kunzt-Mitarbeiter, der die Deutschkurse im Haus leitet. „Sie motiviert sogar die anderen, mitzumachen, und die nehmen Hilfe von ihr manchmal besser an als von mir.“

Mara möchte weiterkommen. Dabei hatte sie es in der Vergangenheit nicht l...


Ausgabe kaufen & Gutes tun

Kaufen Sie diese Ausgabe Hinz&Kunzt digital für nur 2,80 €. Damit unterstützen Sie unabhängigen Journalismus und unsere Hilfe für obdachlose und arme Menschen.

Jetzt für 2,80 € lesen ➔

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb Hamburgs online erhältlich. Mehr Infos.

oder
Schließen Sie unser Jahresabo für 33,60 € ab – und lesen Sie ein Jahr alle neuen Ausgaben. Endet automatisch!

ABO ABSCHLIESSEN

Schon gekauft? Zum Login

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Titelbild von Hinz&Kunzt mit einem nackten Mann am Strand, der ein Surfbrett unter dem Arm trägt. Titelzeile: Wann ist ein Mann eine Mann?

Wann ist ein Mann ein Mann?

Ausgabe: 400 - Juni 2026

Wie Robert Lindemann sich gegen Sexismus im Netz wehrt, was Menschen zum Mann macht und wie Gewalttäter therapiert werden. Außerdem: Okan Taşköprü über den NSU-Mord an seinem Onkel Süleyman und das Kurioseste aus 400 Ausgaben Hinz&Kunzt.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Annette Woywode
Annette Woywode
Chefin vom Dienst für das gedruckte Magazin

Weitere Artikel zum Thema

Sprachkurs