Maras Vater starb früh, dann auch noch ihr Ehemann. Um in Hamburg Fuß zu fassen, lernt die Rumänin deutsch. Die 52-Jährige verkauft Hinz&Kunzt vor Lidl in Steilshoop.

„Ich bin 52 Jahre alt“, sagt Mara und strahlt dabei übers ganze Gesicht. Gleich darauf stellt sie sich selbst eine Frage: „Woher kommen Sie?“ Und liefert direkt die Antwort: „Ich komme aus Rumänien.“ Sofort wird klar: Die Hinz&Kunzt-Verkäuferin will unbedingt ihre neu gewonnenen Sprachkenntnisse anwenden. Die hat sie im Hinz&Kunzt-Deutschkurs gesammelt. Norbert Frater aus dem Vertrieb sitzt beim Gespräch zwar ebenfalls im Raum und übersetzt. Doch darauf will Mara sich nicht ausruhen. Immer wieder betont sie, wie sehr sie ihren Lehrer Cedric Horbach schätzt. Und der ist voll des Lobes über die Rumänin: „Sie hat bisher keine einzige Stunde verpasst und ist unfassbar aufmerksam“, erzählt der Hinz&Kunzt-Mitarbeiter, der die Deutschkurse im Haus leitet. „Sie motiviert sogar die anderen, mitzumachen, und die nehmen Hilfe von ihr manchmal besser an als von mir.“

Mara möchte weiterkommen. Dabei hatte sie es in der Vergangenheit nicht l...