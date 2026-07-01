Prepper horten Lebensmittel und bereiten sich auf den Kollaps der Gesellschaft vor. Warum? Kulturwissenschaftler Julian Kaspar Genner hat es erforscht und weiß, woher ihre Ängste kommen.

Hinz&Kunzt: Sie haben jahrelang die Prepperszene erforscht. Was sind das für Leute?

Julian Kaspar Genner: Die meisten Prepper sind gut situierte Männer über...