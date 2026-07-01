Forscher über Prepper

„Preppen gibt ein Gefühl von Kontrolle“

· Aus Ausgabe 401 · von Annabel Trautwein
Illustration von einem Mann mit Stirnlampe, der vor einem Regal voller Lebensmittel sitzt
Illustration von einem Mann mit Stirnlampe, der vor einem Regal voller Lebensmittel sitzt
Fast alle Prepper sind Männer. Illustration: Stefan Bachmann

Prepper horten Lebensmittel und bereiten sich auf den Kollaps der Gesellschaft vor. Warum? Kulturwissenschaftler Julian Kaspar Genner hat es erforscht und weiß, woher ihre Ängste kommen.

Hinz&Kunzt: Sie haben jahrelang die Prepperszene erforscht. Was sind das für Leute?

Julian Kaspar Genner: Die meisten Prepper sind gut situierte Männer über...


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Artikel aus der Ausgabe:
Hinz&Kunzt-Titelseite zeigt einen Einkaufswagen voller Klopapierrollen. Darauf die Zeile: "Die Krise kann kommen"

Die Krise kann kommen

Ausgabe: 401 - Juli 2026

Schwerpunkt Katastrophe: Wovor Prepper wirklich Angst haben und wie es um Inklusion im Bevölkerungsschutz bestellt ist. Außerdem: Wie Youtuber Klicks auf Kosten von Armen machen.

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Autor:in
Annabel Trautwein
Annabel Trautwein
Annabel Trautwein schreibt als freie Redakteurin für Politik, Gesellschaft und Kultur bei Hinz&Kunzt - am liebsten über Menschen, die für sich und andere neue Chancen schaffen.

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