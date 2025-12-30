Gemeinschaftliches Wohnen in Altona

Ein Haus für alle

· Aus Ausgabe 395 · von Lukas Gilbert
In diesem Massivholzbau teilen die Bewohner:innen nicht nur Wohnraum miteinander. Foto: Miguel Ferraz
In Ottensen leben Wohnungseigentümer:innen gemeinsam mit Menschen, die es auf dem Mietmarkt schwer haben, in einem Haus. Davon profitieren alle.

Strahlend wischt Ahmad Karimi durch die Fotobibliothek seines Smartphones und zeigt Bilder von der gemeinsamen Putzaktion am vergangenen Sonntag: „Alle Nachbarn haben mit angepackt und zusammen das ganze Gebäude, den Fahrradkeller, die Außenbereiche und die Fenster geputzt“, erzählt er. „Danach haben wir afghanisches Essen gekocht, die Deutschen deutsches, und alle haben zusammen gegessen.“

Nach der Flucht aus Afghanistan 2021 lebte er gemeinsam mit seiner Frau Romina und den drei Kindern zunächst in öffentlichen Wohnunterkünften in Hamburg. Seit August 2024 hat die junge Familie ein Zuhause in der Friedensallee in Ottensen gefunden. Das Besondere: Sogenannte vordringlich Wohnungssuchende wie die Familie Karimi – also Menschen, die es auf dem Mietmarkt besonders schwer haben – leben hier gemeinsam mit Wohnungseigentümer:innen unter einem Dach.


Autor:in
Lukas Gilbert
Lukas Gilbert
Seit 2021 Redakteur und stellv. CvD. Vorher Volontariat bei Hinz&Kunzt und Studium der Politikwissenschaft in Hamburg und Leipzig.

