In der Ottenser Hauptstraße vor Mercado ist der Schlafplatz einer obdachlosen Frau abgebrannt. Sie kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (11. auf 12. Mai) hat nahe des Altonaer Bahnhofs ein Obdachlosenschlafplatz gebrannt. Den entsprechenden Hinweis einer Hinz&Kunzt-Leserin bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Demnach habe eine Passantin gegen 2.15 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die 75-jährige Frau, deren Hab und Gut in Brand geraten war, habe an den Händen Verletzungen erlitten und sei deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen zum Brandhergang dauerten an, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es bislang nicht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die obdachlose Frau das Feuer versehentlich selbst mit einer brennenden Zigarette entzündet hat, teilte der Sprecher mit. Zum aktuellen Gesundheitszustand und Aufenthaltsort der Frau konnte die Polizei keine Angaben machen.