Im Münzviertel eröffnet die Stadt Mitte September ein neues Hilfsangebot für Obdachlose und Suchtkranke. Damit will die Stadt Betroffene besser als bisher erreichen und die Lage im Quartier entspannen.

Vergangenes Jahr hat die Stadt ein leer stehendes Bürohaus nahe dem Hauptbahnhof in St. Georg gekauft. Ab Mitte September sollen obdachlose und suchtkranke Menschen dort Hilfe finden. Vom 15. September an stehen für sie 30 sogenannte Übergangsplätze in Einzel- und Doppelzimmern zur Verfügung.

Träger des Angebots ist der Verein Jugendhilfe, der auch die Drogenhilfeeinrichtung Drob Inn und das Projekt Nox mit seinen Notschlafplätzen für suchtkranke Menschen betreibt. Die betreuten Plätze in der Repsoldstraße erweitern künftig das Angebot.

„Zielgruppe sind Menschen, die sich ihres Konsums bewusst sind, nicht allzu exzessiv konsumieren und bereit sind, ihrem Leben eine Tagesstruktur zu geben und mit sozialpädagogischer Unterstützung neue Ziele zu verfolgen“, sagt Jugendhilfe-Vorständin Christine Tügel.

Die Obdachlosen und Suchtkranken können bis zu sechs Monate in der Einrichtung bleiben. Ziel des Angebots: die Menschen gesundheitlich stabilisieren, rechtliche Ansprüche prüfen und in weiterführende Hilfen vermitteln.

„Heute ist ein guter Tag für die soziale Arbeit in Hamburg“, freut sich Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) beim Pressetermin zur Eröffnung des Angebots: „Unser Ziel ist die Lebenssituation von obdachlosen und suchtkranken Menschen nachhaltig zu verbessern und ihnen eine Perspektive jenseits der Straße zu bieten. Gleichzeitig schaffen wie so Entlastung für den öffentlichen Raum.“

Künftig sind weitere Hilfsangebote in dem Gebäude geplant. In einem nächsten Schritt soll im Winter in Zusammenarbeit mit der Klinik Ochsenzoll eine psychiatrische Schwerpunktambulanz eröffnen und Obdachlosen mit psychischen Erkrankungen einen ersten Anlaufpunkt bieten.