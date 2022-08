Bildungsforscher Aladin El-Mafaalani : Was Armut mit Kindern macht

Eine Kindheit in Armut kann Menschen ihr Leben lang prägen, sagt der Soziologe Aladin El-Mafaalani. Gute Schulen könnten helfen.

Wie sehr prägt das Milieu, in dem wir aufwachsen, unsere Sicht auf die Welt als Erwachsene?

Das prägt sehr. Menschen interessieren sich für unterschiedliche Dinge, je nachdem, ob sie arm oder wohlhabend aufwachsen. Zugespitzt gesagt wollen diejenigen, die arm aufwachsen, genau das, was ihnen fehlt: Reichtum und Ruhm. Deswegen ist jede Form von Anerkennung und Wohlstand für sie enorm wichtig. Denjenigen, die damit aufwachsen, ist das nicht so wichtig, weil es für sie selbstverständlich ist.

Kinder, die in Armut aufwachsen, werden zu „Insolvenzverwaltern des Alltags“, schreiben Sie in Ihrem Buch „Mythos Bildung“. Was meinen Sie damit?