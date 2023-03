Demokratie : Können wir noch miteinander reden?

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Es heißt immer wieder, unsere Gesellschaft habe verlernt, miteinander zu sprechen. Der Verein „Mehr Demokratie“ versucht das zu ändern. Klappt das? Ein Selbstversuch.

Es schien, als könne dieses Gespräch nicht noch ­verfahrener werden, als der Mann plötzlich fragte: „Sind Kühe Vegetarier oder Fleischfresser?“ Eine Frage, bei der wir, mein Kollege und ich, zwei Journalist:innen aus der Großstadt und an diesem Abend fernab ihrer persönlichen Lebensrealität, ihm offenbar nur eine falsche Antwort geben konnten. Mein Kollege probierte es mit einem: „Vegetarier?“ Der Mann, ein Landwirt, ­antwortete mit einem triumphierenden Grinsen. Kühe könnten auch Insekten verdauen, die sie mit dem Gras ­aufnehmen: tierisches Eiweiß also. Was er eigentlich sagen wollte: Was hätten wir, die nicht mal wüssten, was Kühe fressen, schon zum Thema Landwirtschaft zu sagen?

Es heißt immer wieder, wir hätten verlernt, mit­ei­n­ander zu reden. Wir, damit ist unsere gesamte Gesellschaft gemeint, und diese Befürchtung ist deshalb relevant, weil das Reden so etwas wie die Grundtugend der Demokratie ist. Immer wieder werde ich während dieser Recherche Menschen sagen hören: Unsere Kommunikation verhärte sich, es bildeten sich Lager, sie könnten mit Freunden nicht mehr über politische Themen sprechen, ohne sich zu streiten. Und wenn man nur mit denen spricht, die sowieso die eigene Meinung haben, verharrt man in Scheindebatten.

Wie also kommen wir wieder ins Gespräch? Der Verein „Mehr Demokratie“ versucht das mit einem Format, das er „Sprechen und Zuhören“ nennt. Durch bestimmte Gesprächsregeln und eine Moderation sollen sich ­Menschen zu einem polarisierenden Thema austauschen.

Die Presse ist hier nicht erwünscht. Es wurde laut.

Mit einem Kollegen fahre ich 85 Kilometer in einen ­kleinen Ort hinter Stade. Wir hatten angefragt, ob wir an ­einer solchen Gesprächsrunde teilnehmen und darüber berichten dürften. Der Verein zeigte sich dafür sehr offen, die Organisator:innen vor Ort allerdings skeptisch. Sie seien unsicher, ob Presse teilnehmen solle. Sie stimmten zu, ­äußerten aber einen Wunsch: Wir sollen nicht nur berichten, sondern aktiv teilnehmen.

So saß ich in den Räumen eines Schützenvereins, in ­einem Kreis aus rund 40 Stühlen. Ich bin 25 Jahre alt und lag damit deutlich unter dem Altersdurchschnitt der Anwesenden. Das Thema des Abends: Landwirtschaft und Artenschutz.

Schon bald wurde angekündigt, dass heute zwei Vertreter:innen des Magazins Hinz&Kunzt im Raum seien. Noch bevor wir uns vorstellen durften, gab es ablehnende Wortbeiträge. Man habe sehr schlechte Erfahrungen ­gemacht mit der Presse, sie sei hier nicht erwünscht. Die Veranstalter:innen sahen sich in ihrer ursprünglichen Skepsis bestätigt, es wurde laut. Wir verließen den Raum.