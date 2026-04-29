Theaterensemble

Spielen im sozialen Nahkontakt

· Aus Ausgabe 399 · von Annabel Trautwein
Sollten Ihnen Tante Edelgard (Birgit Schleper) und Onkel Hugo (Dieter Warszawa) irgendwo begegnen: Vorsicht, dahinter steckt das Theater ik‘s! Foto: Imke Lass
Sollten Ihnen Tante Edelgard (Birgit Schleper) und Onkel Hugo (Dieter Warszawa) irgendwo begegnen: Vorsicht, dahinter steckt das Theater ik‘s! Foto: Imke Lass
Sollten Ihnen Tante Edelgard (Birgit Schleper) und Onkel Hugo (Dieter Warszawa) irgendwo begegnen: Vorsicht, dahinter steckt das Theater ik‘s! Foto: Imke Lass

Seit 30 Jahren unterstützt das Theater „ik’s“ Hinz&Kunzt. Begonnen hat die Freundschaft mit einer Konfrontation auf offener Straße.

Gut macht sie das, ne? So oben aufn Knopp drücken, ne?“ Breitbeinig posiert Onkel Hugo, Wirt der fiktiven Haifischbar anno 1966, vor der Kamera der Fotografin. „Kommt ’n Vogel raus, ne?“ Zwischen den Zähnen klemmt die Pfeife, unter seinem Arm Tante Edelgard, eine rüstige Dame im karierten Wollcape. Der eine oder die andere in Hamburg kennt die beiden: Als Figuren des Theaters ik’s mischen sie Kneipen oder Versammlungen auf, verstricken sich beim Krimi-Comedy-Dinner in Mordfälle, und ehe das Publikum sich versieht, steckt es selbst mittendrin.

Ausgedacht haben sich das Ganze Birgit Schleper und Dieter Warszawa, die f...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 399

Bereit für Olympia?

Ausgabe: 399 - Mai 2026

Bereit für Olympia? Wir haben HSV-Rekordsprinter Owen Ansah und den französischen Olympia-Gegner Paul Alauzy getroffen und waren zu Gast in Lurup bei einem Schwimmverein. Außerdem: miese Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen und Ansichten einer Obdachlosen-Vertreibung.

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Autor:in
Annabel Trautwein
Annabel Trautwein
Annabel Trautwein schreibt als freie Redakteurin für Politik, Gesellschaft und Kultur bei Hinz&Kunzt - am liebsten über Menschen, die für sich und andere neue Chancen schaffen.

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