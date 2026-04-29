Seit 30 Jahren unterstützt das Theater „ik’s“ Hinz&Kunzt. Begonnen hat die Freundschaft mit einer Konfrontation auf offener Straße.

Gut macht sie das, ne? So oben aufn Knopp drücken, ne?“ Breitbeinig posiert Onkel Hugo, Wirt der fiktiven Haifischbar anno 1966, vor der Kamera der Fotografin. „Kommt ’n Vogel raus, ne?“ Zwischen den Zähnen klemmt die Pfeife, unter seinem Arm Tante Edelgard, eine rüstige Dame im karierten Wollcape. Der eine oder die andere in Hamburg kennt die beiden: Als Figuren des Theaters ik’s mischen sie Kneipen oder Versammlungen auf, verstricken sich beim Krimi-Comedy-Dinner in Mordfälle, und ehe das Publikum sich versieht, steckt es selbst mittendrin.

Ausgedacht haben sich das Ganze Birgit Schleper und Dieter Warszawa, die f...