Wohnungsbau in Hamburg

Fast jeden zweiten Neubau finanziert der Staat

· Aus Ausgabe 396 · von Jonas Fabricius-Füllner
Eine Baustelle mit vielen Kränen.
In Bramfeld realisiert die städtische SAGA derzeit den Bau von 540 Wohnungen. Foto: Jonas Fabricius-Füllner

Im vergangenen Jahr wurden weniger Sozialwohnungsneubauten genehmigt als im Jahr zuvor. Warum die Stadtentwicklungsbehörde trotzdem von einem „sehr guten Ergebnis“ spricht.

Der Bau von 2742 der im vergangenen Jahr genehmigten 6369 Wohnungen wird öffentlich gefördert. Diese Zahl präsentiert jetzt die Stadtentwicklungsbehörde. Im Jahr zuvor wurde noch der Bau von mehr als 3000 neuen Sozialwohnungen genehmigt. Trotzdem ist man in der Stadtentwicklungsbehörde in Wilhelmsburg zufrieden. Denn zusammengerechnet seien vergangenes Jahr mehr als 6300 preisgebundene Wohnungen im Rahmen von Neubau oder Modernisierung bewilligt worden – „ein Rekordergebnis, wie wir es seit über 25 Jahren nicht mehr erreicht haben“, erklärte Senatorin Karen Pein (SPD).

„Hamburg bleibt im Bundesvergleich Spitzenreiter bei der Förderung von Neubau und Modernisierung“, sagt die Senatorin. „Damit sichern wir bezahlbaren Wohnraum für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen und stärken den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt.“

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass rund 500 der bewilligten Sozial...


