Klima gerecht #1

So wird Klimapolitik sozialverträglich

· Aus Ausgabe 397 · von Anita Engels
Eine U-Bahn der Linie U3 an den Hamburger Landungsbrücken
Nicht gerade sozial: Zum Jahresbeginn hat der HVV seine Preise um mehr als fünf Prozent angehoben. Foto: actionpress/imagebroker.com

Anita Engels schreibt in ihrer Kolumne darüber, was der erfolgreiche Zukunftsentscheid für Hamburgs Klimapolitik bedeutet – und wie sie sozial gerecht gestaltet werden muss.

Der Hamburger Zukunftsentscheid vom vergangenen Oktober hat weit über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt. Mit dem Entscheid hat die Mehrheit nicht nur dafür gestimmt, die Klimaziele schneller umzusetzen. Sondern auch dafür, dass das sozialverträglich geschehen muss. Was heißt das? Diese Frage haben wir im Klimabeirat Hamburg in unserer letzten Stellungnahme des Jahres 2025 aufgegriffen.

Klimaschutz nicht oder nur zögerlich umzusetzen, wird am Ende für alle s...


Artikel aus der Ausgabe:

Unbequemer Feminismus

Ausgabe: 397 - März 2026

Wie Frauen gegen Diskriminierung kämpfen und wo obdachlose Frauen Schutz finden. Außerdem: Wie Klimapolitik sozial gerecht wird und was Marc-Uwe Kling über politische Kunst denkt.

Autor:in
Anita Engels
Anita Engels
Anita Engels ist Professorin für Soziologie und macht sozialwissenschaft­liche Klimaforschung an der Universität ­Hamburg. In Hinz&Kunzt schreibt sie regelmäßig über die Zusammenhänge von Klima und sozialer Gerechtigkeit.

