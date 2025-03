Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Einsamkeit ist kein Phänomen des hohen Alters. Laut einer aktuellen Umfrage der Bertelsmann Stiftung fühlt sich knapp die Hälfte der 16- bis 30-Jährigen in Deutschland einsam. Warum ist das so? Was hilft dagegen?

„Die Einsamkeit ist anders, seit mein Mann tot ist“ Carolina, 35, ist Onlineredakteurin und Content-Creatorin. Auf ihrem Instagram-Account „liniundthilda“ spricht sie über die Einsamkeit, die sie begleitet, seitdem ihr Mann bei einem Verkehrsunfall starb.

Schon als Kind habe ich mich oft einsam gefühlt. Doch als ich 2011 meinen Mann kennengelernt habe, war dieses Gefühl völlig verschwunden. Er war mein bester Freund, wir haben alles zusammen gemacht. 2018 haben wir geheiratet, 2021 ist unsere Tochter geboren.