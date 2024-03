Tierkolumne : Ein lebender Fels

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Kolumnistin Nele Gerber hat Bekanntschaft mit einem Breitmaulnashorn gemacht.

Man mag über Zoos denken, was man will. Ich selbst bin unsicher. Schon öfter dachte ich im Tierpark, man sollte die Gefangenen lieber in die Freiheit entlassen. Den Nordchinesischen Leoparden bei Hagenbeck zum Beispiel, der bei meinem letzten Besuch völlig verhaltensgestört am Zaun seines ­Geheges hin und her lief. Andererseits leitet Hagenbeck das Europäische ­Erhaltungszuchtprogramm dieser stark gefährdeten Art. Allerdings ­werden für Zoos noch immer Tiere aus freier Wildbahn entnommen – besonders für Aquarien. Aber es gibt auch Arten wie die Säbelantilope. Die gilt in der freien Natur als ausgestorben. In Zoos ist sie dagegen recht häufig. Und die Hoffnung, dass der Mensch sein Verhalten ändert, sodass Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen überleben, habe ich fast aufgegeben.

Einmal durfte ich in einem Zoo ­einem Breitmaulnashorn richtig nah sein. Ganz allein stand ich im Stall. Vor mir: armdicke Eisenstangen, die die Boxen verriegelten. Stecken Sie die Hand nicht durch die Gitterstäbe, ­wurde mir geraten. Die Tiere könnten sie zerquetschen. Ich konnte mich gut beherrschen. Es roch nach Pferd, aber die schweren Türen sollten zweifellos gewaltigeren Kräften als Pferdestärken trotzen.

Vorsichtig spähte ich zwischen den Stangen hindurch: Ein gigantischer Körper stand dort, reglos, grau und faltig. Der riesige Kopf des Nashorns ruhte wie ein fünftes Bein auf dem Boden. Doch es fühlte sich beim Dösen gestört. Der Koloss setzte sich in Bewegung. Ein lebender Fels.