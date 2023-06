Betteln in der Innenstadt : Zu Unrecht vertrieben

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Sind die aus der Innenstadt vertriebenen Bettler:innen aggressiv oder behindern den Verkehr? Das könnte die Platzverweise der Polizei rechtfertigen. Doch die Realität sieht anders aus.

Aggressiv ist er nicht. Und dass er die Wege anderer Menschen versperrt, lässt sich ebenfalls nicht erkennen: Still sitzt Daniel an diesem Mittwochmorgen Anfang Mai am Rand des Bürgersteigs auf seinem Rucksack vor einem Supermarkt in der Langen Reihe in St. Georg. Vor dem 36-Jährigen steht ein kleiner gelber Plastikbecher, darin ein paar Münzen. Seit dreieinhalb Jahren bitte er Mitmenschen auf diese Weise um Unterstützung, erzählt der Obdachlose. Probleme habe es nie gegeben – bis vor einigen Wochen. Da seien erstmals Polizisten zu ihm gekommen und hätten gesagt, er müsse gehen. „Die Stadt hat eine neue Verordnung erlassen, nach der Betteln verboten ist“, hätten die Beamten gesagt.

Anfang März hat die Hambur­ger Polizei erstmals gegenüber Hinz&Kunzt bestätigt, dass sie in der Innenstadt verstärkt gegen bettelnde Menschen vorgeht. Berichten von Obdachlosen, nach denen Beamt:innen sich auf ein angebliches Verbot beriefen, hielt die Polizeipressestelle entgegen, es gebe kein neues Gesetz und auch keine Behördenweisung. Vielmehr habe die Polizei ihre Bediensteten „noch einmal sensibilisiert“.