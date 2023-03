Hamburger Innenstadt : Ist Betteln jetzt etwa kriminell?

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Für die Polizei ist Betteln in der Innenstadt seit Neuestem ein Problem: Mit Platzverweisen geht sie gegen Menschen vor, die um Geld bitten. Die sozialen Probleme werden dadurch nicht gelöst.

Als die Läden in der Mönckebergstraße ihre Türen öffnen, sitzt Veronika vor einem Schuhgeschäft. Vor ihr steht eine leere Packung Stracciatella-Eis, darin liegen an diesem Samstag ein paar Münzen. Fünf bis zehn Euro am Tag brauche sie zum Überleben, sagt Veronika. Die 54-Jährige bettelt hier, bis sie die Summe zusammen hat; manchmal braucht sie zwei Stunden, manchmal bis nach Ladenschluss. Jeden Tag seit vier Jahren sitzt Veronika hier. Zwei Jahre davon schlief sie ein paar Ecken weiter. Immer wenn sie von ihrem Platz vor dem Schuhgeschäft in Richtung Bahnhof schaute, saßen dort noch andere Menschen wie sie, mindestens vier. Heute ist sie die Einzige. Wo sind die anderen hin? Ronny, der auf der anderen Straßenseite sitzt, hat eine Ahnung: Er dürfe zwar bleiben, sagt er, aber die Polizei schicke in letzter Zeit immer wieder Menschen weg, die hier vor den Geschäften um Almosen bitten.

Seit Anfang März häufen sich solche Berichte. Immer wieder hören wir: Polizist:innen würden Menschen ansprechen und auf ein „neues Gesetz“ hinweisen, das Betteln nun verbiete. Der Hamburger Senat bestreitet zwar, dass diese Worte fallen würden und betont, dass sich an der Rechtslage nichts geändert habe. Aber dass die Polizei eine härtere Gangart gegen bettelnde Menschen eingelegt hat, gibt der Senat zu.

Was die Polizei lange geduldet hat, wird plötzlich geahndet.

„Zu den Aufgaben der Polizei und somit auch des Polizeikommissariates (PK) 14 gehört seit jeher, die negativen Auswirkungen der Obdachlosigkeit für alle Beteiligten im Rahmen der polizeilichen Zuständigkeit so gering wie möglich zu halten.“ So lautet die Begründung der Stadtregierung für den neuen Kurs. Auf eine Anfrage der Linken-Politikerin Stephanie Rose erklärt sie, Ende vergangenen Jahres hätten sich Beschwerden über die „Begleiterscheinungen von Obdachlosigkeit“ gehäuft, von Bürger:innen, Wirtschaftsverbänden und Handeltreibenden: „Diese problematisieren insbesondere die Begleiterscheinungen der Obdachlosigkeit, wie ein erhöhtes Aufkommen an Unrat und Exkrementen sowie Personen, die erheblich alkoholisiert wirken.“

Statt den obdachlosen Menschen endlich zu helfen, soll nun offenbar die Polizei die Folgen der Armut verstecken. Gegenüber Hinz&Kunzt hatte diese erst von einer „Sensibilisierung“ ihrer Einsatzkräfte gesprochen, die sie vorgenommen habe. Später nennt sie es: „Auffrischung der Kenntnisse“ über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Jeden Morgen gebe es eine entsprechende Lagebesprechung. „Es liegt doch auch in der Natur der Sache und ist nicht ungewöhnlich, dass wir Einsatzkräfte zur Auffrischung der Kenntnisse gelegentlich beschulen, fortbilden oder sensibilisieren, gerade im Lichte entsprechender Lageerkenntnisse“, erklärt ein Polizeisprecher. „Das läuft bei uns nicht anders als in der Privatwirtschaft.“ Übersetzt heißt das: Was die Polizei lange geduldet hat, wird plötzlich geahndet.

Viele obdachlose Menschen würden durch so ein Vorgehen das letzte Vertrauen in Behörden und Institutionen verlieren, klagt der Caritas-Straßensozialarbeiter Julien Peters. Viele seien verängstigt und erschrocken. „Ich konnte zuletzt kaum Menschen an ihren gewohnten Plätzen antreffen. Das erschwert meine Arbeit als Sozialarbeiter sehr“, sagt Peters.

Wer hat die Bettelverbote angeordnet?

An einem Donnerstag, kurz vor Ladenschluss, sitzt Danny neben dem „Mö“-Imbiss auf einer Decke auf dem Boden. Vor ihm liegt Roxy, eine schwarze Labradorhündin. Ob ihn die Polizei auch schon mal angesprochen habe? Ja, sagt Danny, er dürfe bleiben. Aber seit Anfang März würden hier immer wieder Menschen weggeschickt. „Eine Anordnung von ganz oben“, hätten die Einsatzkräfte ihm gesagt. Von wie weit oben, darauf gibt es keine klare Antwort. Die Innenbehörde teilt mit, der Polizei keine solche Anordnung gegeben zu haben, sie habe das selbst entschieden. Aber wer in der Polizei? Die Leitung des innenstädtischen Polizeikommissariats oder womöglich gar das Präsidium? Diese Frage will der Sprecher Hinz&Kunzt nicht beantworten. „Mit Verlaub: Das geht zu weit“, findet er.