Mindestlohn

Zu wenig Kontrollen gegen Ausbeutung

· Aus Ausgabe 395 · von Ulrich Jonas
Eine bunte Illustration mit Silhouetten von arbeitenden Menschen
Eine bunte Illustration mit Silhouetten von arbeitenden Menschen
Weil Arbeitgebende den Mindestlohn umgehen, entgehen Beschäftigten und Sozialkassen Milliardenbeträge. Illustration: Julia Pfaller

Der Mindestlohn steigt ab Januar – aber immer wieder wird Beschäftigten zu wenig gezahlt. Trotzdem wird in Hamburg nur wenig kontrolliert.

457 Arbeitgebende in Hamburg hat die zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 2024 wegen des Verdachts auf Mindestlohnverstöße geprüft – angesichts von mehr als 117.000 Betrieben mit Beschäftigten in der Stadt eine sehr kleine Zahl. Ein Zoll-Sprecher begründete die mit „einer stärkeren Fokussierung auf Qualität“. Knapp 17 Millionen Euro nicht gezahlte Löhne und Sozialversicherungsbeiträge seien ermittelt worden.

Bundesweit entgehen Beschäftigten und Sozialkassen geschätzt 7,6 Milliarden Euro jährlich, weil Arbeitgebende den gesetzlichen Mindestlohn umgehen. Das ergaben Berechnungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2018. Aktuellere Studien liegen nicht vor.


Jetzt online weiterlesen!

Kleiner Kauf, riesige Wirkung: Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Digital-Abo

Jahresabo für 33,60 € Support-Abo für 60 € Keine Abo-Falle: Abo endet automatisch Nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 395

Mut zum Teilen!

Ausgabe: 395 - Januar 2026

So schön ist Teilen: Wir besuchen ein Hausprojekt, in dem auch Wohnungslose aufgenommen werden. Die Bücherhallen verleihen jetzt auch Dinge. Und ein Historiker erklärt, wann die Gesellschaft das Teilen verlernt hat – und wie sie es wieder lernen kann.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas schreibt seit vielen Jahren für Hinz&Kunzt - seit 2022 als angestellter Redakteur.

Weitere Artikel zum Thema

Arbeit, Mindestlohn, Servicestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit