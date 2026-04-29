Bei Anruf Kultur x Hinz&Kunzt

Per Telefon ins Museum

· Aus Ausgabe 399 · von Deborah Weber
Bild: iStock/highdog
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Kunst gucken, ohne sie sehen zu können – und ohne das Haus zu verlassen? Das Projekt „Bei Anruf Kultur“ macht das möglich. Das Angebot bringt Kultur nach Hause; kostenlos, barrierefrei und existenzbedroht.

Der Museumsbesuch erinnert an eine Schnitzeljagd. Nur, dass statt Schatztruhe ein kulturelles Sammelsurium darauf wartet, entdeckt zu werden – ohne Augen, nur mit Gehör. Alles beginnt mit einer Telefonnummer. Sie findet sich in der Mail, die kurz nach der Anmeldung ins Postfach flattert. „Bitte wählen Sie etwa drei Minuten vor Beginn folgende Nummer“, steht darin. Ruft man sie an, kann man von zu Hause aus in eine andere Welt eintauchen.

„Kultur muss auch Menschen offenstehen, die nicht selbst ins Museum gehe...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 399

Bereit für Olympia?

Ausgabe: 399 - Mai 2026

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Autor:in
Deborah Weber
Deborah Weber
Deborah Weber studierte Datenjournalismus in Leipzig und Florenz. Inzwischen arbeitet sie als freie Journalistin in Hamburg. Seit 2025 schreibt sie für Hinz&Kunzt.

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