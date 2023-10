Veranstaltung im Neuen Amt Altona : „Wird Armut in Deutschland bestraft?“ am 9. November

Jährlich landen tausende Menschen in deutschen Gefängnissen, weil sie Geldstrafen nicht zahlen können. Im KunztCafé im Neuen Amt Altona diskutieren wir über Sinn und Unsinn der Ersatzfreiheitsstrafen.

Wer kein Geld hat und sich Tickets für U- oder S-Bahn deshalb nicht leisten kann, landet nicht selten im Gefängnis. Verkehrsbetriebe erstatten in solchen Fällen nämlich regelmäßig Anzeige wegen des „Erschleichens von Leistungen“. Können Menschen eine daraufhin verhängte Geldstrafe nicht zahlen, müssen sie eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Viele von ihnen befinden sich in einem Teufelskreis: Ihr Handeln entspringt der Not, an ihrer miserablen Lebenslage ändert die Haft jedoch nichts.

„Wird Armut in Deutschland bestraft?“ fragen wir deshalb bei einer Podiumsdiskussion am 9. November. Hinz&Kunzt-Verkäufer Thomas wird dort erzählen, wie es sich für ihn angefühlt hat, als er kürzlich für mehrere Wochen in den Knast musste – weil ihm als Obdachlosen das Geld für Fahrkarten fehlte. Mit ihm diskutieren die Kölner Kriminologin Dr. Nicole Bögelein, Arne Semsrott vom „Freiheitsfonds“, der Menschen wie Thomas mithilfe von Spenden freikauft, Lena Zagst von den Hamburger Grünen, Andreas Grutzeck von der CDU Hamburg und Ole Plogstedt von „Kulinarisch Solidarisch“. Der Hamburger Koch hat schon im Müll gewühlt, um darauf aufmerksam zu machen, dass nicht Menschen das Problem sind, die Supermarktcontainer nach Essbarem durchsuchen, sondern deren Kriminalisierung. Eine Hamburger Gesetzesinitiative zum Thema scheiterte unlängst im Bundesrat – und wäre wohl auch nicht die Lösung.

Moderiert wird der Abend von Vanessa de Lacaze.

Wann und wo? Donnerstag, 9. November um 19 Uhr im Neuen Amt Altona, Neue Große Bergstraße 3