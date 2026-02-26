Das Verwaltungsgericht hat ein Bauprojekt in Wilhelmsburg vorerst gestoppt, dem ein Waldstück zum Opfer gefallen wäre. Gerettet ist der „Wilde Wald“ damit aber noch nicht.

Der „Wilde Wald“ in Wilhelmsburg bleibt – vorerst zumindest. Das Hamburger Verwaltungsgericht hat am Donnerstag die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs gegen eine Baugenehmigung angeordnet und damit die geplante Rodung eines 790 Quadratmeter großen Teilstücks des erstmal gestoppt. Dort hatte es in den vergangenen Tagen Protestaktionen gegeben, der NABU war vor das Verwaltungsgericht gezogen.

Der „Wilde Wald“ im Norden der Elbinsel ist eine der letzten Flächen ...