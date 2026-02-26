Wilhelmsburg

Atempause für den „Wilden Wald“

· Aus Ausgabe 397 · von Benjamin Buchholz
Gegen die geplante Rodung regt sich in Wilhelmsburg Protest. Archivbild: Miguel Ferraz

Das Verwaltungsgericht hat ein Bauprojekt in Wilhelmsburg vorerst gestoppt, dem ein Waldstück zum Opfer gefallen wäre. Gerettet ist der „Wilde Wald“ damit aber noch nicht.

Der „Wilde Wald“ in Wilhelmsburg bleibt – vorerst zumindest. Das Hamburger Verwaltungsgericht hat am Donnerstag die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs gegen eine Baugenehmigung angeordnet und damit die geplante Rodung eines 790 Quadratmeter großen Teilstücks des erstmal gestoppt. Dort hatte es in den vergangenen Tagen Protestaktionen gegeben, der NABU war vor das Verwaltungsgericht gezogen.

Der „Wilde Wald“ im Norden der Elbinsel ist eine der letzten Flächen ...


Jetzt online kaufen und Hinz&Kunzt unterstützen!

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Kleiner Kauf, riesige Wirkung: Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:

Unbequemer Feminismus

Ausgabe: 397 - März 2026

Wie Frauen gegen Diskriminierung kämpfen und wo obdachlose Frauen Schutz finden. Außerdem: Wie Klimapolitik sozial gerecht wird und was Marc-Uwe Kling über politische Kunst denkt.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Benjamin Buchholz
Benjamin Buchholz
Seit 2012 bei Hinz&Kunzt. Redakteur und CvD für das Onlinemagazin.

Weitere Artikel zum Thema

Wald, Wilhelmsburg