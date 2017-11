Plakatkampagne : Prominente Unterstützung für Hinz&Kunzt

Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers, der Künstler Michel Abdollahi, Frederik und Gerrit Braun vom Miniatur Wunderland, Koch Tim Mälzer und der TV-Entertainer Jorge González: Sie alle lesen und schätzen Hinz&Kunzt. Das zeigen sie auch öffentlich in einer Plakatkampagne, die ab sofort in Hamburg zu sehen ist.

Am Freitag, den 17. November, wurden die fünf Plakatmotive der Öffentlichkeit auf dem Harald-Stender-Platz am Millerntorstadion präsentiert. In den kommenden Monaten werden die Plakate wiederholt im Stadtbild auftauchen.

Hinz&Kunzt dankt allen, die pro bono zu der Plakatkampagne beigetragen haben: dem Fotografen Philipp Rathmer, der Postproduktion Harvest sowie Plakat Hansen, Kultur-Medien Hamburg und Ströer Außenwerbung Hamburg.