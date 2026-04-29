Arbeiten auf Kreuzfahrtschiffen

Schöner Schein

· Aus Ausgabe 399 · von Ulrich Jonas
Den Gästen soll es auf einer Kreuzfahrt an nichts fehlen. Der Preis, den Beschäftigte dafür bezahlen, ist oft hoch. Foto: picture alliance/imageBROKER
Den Gästen soll es auf einer Kreuzfahrt an nichts fehlen. Der Preis, den Beschäftigte dafür bezahlen, ist oft hoch. Foto: picture alliance/imageBROKER
Den Gästen soll es auf einer Kreuzfahrt an nichts fehlen. Der Preis, den Beschäftigte dafür bezahlen, ist oft hoch. Foto: picture alliance/imageBROKER

Für viele Reiselustige ist eine Kreuzfahrt erschwinglich geworden. Die miesen Arbeitsbedingungen der Menschen, die ihre Träume wahr werden lassen, bleiben meist verborgen.

Der jüngste Hilferuf hat ihn per WhatsApp erreicht, sagt Hamani Amadou. Die Nachricht stamme von einer mittelamerikanischen Barkeeperin, die seit zehn Jahren auf Kreuzfahrtschiffen arbeite, für immer dieselbe Reederei. Die Frau, erzählt der Gewerkschafter, ist nach einem Heimaturlaub auf dem Weg zum Flughafen gewesen, um ihr nächstes Schiff zu erreichen. Da habe sie, ebenfalls per WhatsApp, die Nachricht erhalten, dass sie gekündigt sei – „ohne jeden Grund!“.

Hamani Amadou hört oft solche Geschichten. An diesem März-Nachmittag ist...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 399

Bereit für Olympia?

Ausgabe: 399 - Mai 2026

Bereit für Olympia? Wir haben HSV-Rekordsprinter Owen Ansah und den französischen Olympia-Gegner Paul Alauzy getroffen und waren zu Gast in Lurup bei einem Schwimmverein. Außerdem: miese Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen und Ansichten einer Obdachlosen-Vertreibung.

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Autor:in
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas
Ulrich Jonas schreibt seit vielen Jahren für Hinz&Kunzt - seit 2022 als angestellter Redakteur.

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