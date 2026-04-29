Für viele Reiselustige ist eine Kreuzfahrt erschwinglich geworden. Die miesen Arbeitsbedingungen der Menschen, die ihre Träume wahr werden lassen, bleiben meist verborgen.

Der jüngste Hilferuf hat ihn per WhatsApp erreicht, sagt Hamani Amadou. Die Nachricht stamme von einer mittelamerikanischen Barkeeperin, die seit zehn Jahren auf Kreuzfahrtschiffen arbeite, für immer dieselbe Reederei. Die Frau, erzählt der Gewerkschafter, ist nach einem Heimaturlaub auf dem Weg zum Flughafen gewesen, um ihr nächstes Schiff zu erreichen. Da habe sie, ebenfalls per WhatsApp, die Nachricht erhalten, dass sie gekündigt sei – „ohne jeden Grund!“.

Hamani Amadou hört oft solche Geschichten. An diesem März-Nachmittag ist...