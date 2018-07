Brandanschlag in Berlin : Obdachlose schweben in Lebensgefahr

In der Nacht auf Montag hat in Berlin ein bislang unbekannter Täter zwei Obdachlose mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Mit lebensbedrohlichen Verbrennungen wurde die Opfer ins Krankenhaus eingeliefert.

Nach einem entsetzlichen Angriff auf zwei Obdachlose sucht die Berliner Polizei jetzt den Täter. Dieser hatte am Sonntag, den 22. Juli, gegen 23 Uhr das Lager zweier schlafender Obdachlose auf dem Cajamarcaplatz vor dem S-Bahnhof Schöneweide mit brennbarer Flüssigkeit überschüttet und angezündet.

Ihr Hab und Gut wurden durch die Flammen vernichtet. Die 47 und 62 Jahre alten Opfer erlitten lebensbedrohliche Verletzungen, teilt die Polizei mit. Der Täter entkam offenbar zu Fuß.

Zwei Wohnungslose wurden in der vergangenen Nacht am S-Bahnhof Schöneweide Opfer eines Brandanschlags. Sie befinden sich mit schweren Verletzung im Krankenhaus. Ein Schild am Tatort ruft auf zu einer Solidaritätskundgebung, heute 18 Uhr. pic.twitter.com/kZMrrNsHoy

— Daniél Kretschmar (@abgelegt) July 23, 2018