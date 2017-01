Mordkommission ermittelt : Obdachlose bei Feuer verletzt

Bei einem Feuer in einem Parkhaus an den Landungsbrücken sind zwei Obdachlose in der Nacht zu Dienstag leicht verletzt worden. Die Mordkomission hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Obdachlosen haben Glück im Unglück gehabt: Bei einem Feuer auf ihrer Platte in einem Parkhaus an den Landungsbrücken in der Nacht zu Dienstag wurden sie nur leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei gerieten Teile ihrer Bekleidung und ihrer Habseligkeiten bei dem Feuer in Brand. Die 43 und 32 Jahre alten Männer wurden mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Sie sollen nach Hinz&Kunzt-Informationen aus Polen stammen.

Das Hamburger Abendblatt berichtet von einem Zeugen, der beobachtet habe, wie eine Person vom Brandort weggelaufen sei. Die Mordkommission der Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 4286-56789 oder bei einer beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Ob es sich tatsächlich um einen Brandanschlag handelt, wie die Deutsche Presseagentur berichtet, ist laut Polizei noch offen. „Das können wir noch nicht bestätigen“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber Hinz&Kunzt am frühen Nachmittag.

Jahresbilanz 2016 17 Obdachlose durch Gewalt gestorben Die Zahl von Gewalttaten gegen Obdachlose ist weiterhin hoch: 2016 kamen dabei insgesamt mindestens 17 Menschen ums Leben. Auf ihren Schlafplätzen sind Obdachlose Gewalttätern meist schutzlos ausgeliefert.

Übergriff in St. Georg ist noch nicht aufgeklärt

Bereits Anfang Januar suchte die Polizei nach Zeugen für eine versuchte Brandstiftung auf eine Obdachlose in St. Georg. Die Frau war davon aufgewacht, wie Unbekannte an ihrer Kleidung zündelten. Bislang konnte dieser Fall nicht aufgeklärt werden. „Leider sind in dieser Sache noch keine Hinweise eingegangen, die zur Ermittlung von Tatverdächtigen oder einer weiteren Aufhellung des Sachverhalts geführt haben“, sagte eine Polizeisprecherin zu Hinz&Kunzt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.