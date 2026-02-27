Anfang März öffnet die Stadt einen weiteren Tagestreffpunkt für Obdachlose in Altona. In dem Neubau an der Stresemannstraße sollen zudem 20 ehemals Obdachlose eine Wohnung finden.

Im Bezirk Altona wird das Hilfsangebot für Obdachlose ab dem 2. März deutlich ausgeweitet. Unweit des Bahnhofs Holstenstraße in der Stresemannstraße eröffnet der städtische Betreiber Fördern & Wohnen eine Tagesaufenthaltsstätte für bis zu 100 Obdachlose mit Beratungsangeboten und Ruheräumen.

Bislang existieren in Altona die Aufenthaltsstätten Alimaus in der Nähe ...