S-Bahnhof Holstenstraße

Neuer Tagestreff und Wohnungen für Obdachlose in Altona

· Aus Ausgabe 397 · von Jonas Fabricius-Füllner
Aufenthaltsraum im Erdgeschoss der neuen Tagesaufenthaltsstätte. Foto: F&W, A. Lang

Anfang März öffnet die Stadt einen weiteren Tagestreffpunkt für Obdachlose in Altona. In dem Neubau an der Stresemannstraße sollen zudem 20 ehemals Obdachlose eine Wohnung finden.

Im Bezirk Altona wird das Hilfsangebot für Obdachlose ab dem 2. März deutlich ausgeweitet. Unweit des Bahnhofs Holstenstraße in der Stresemannstraße eröffnet der städtische Betreiber Fördern & Wohnen eine Tagesaufenthaltsstätte für bis zu 100 Obdachlose mit Beratungsangeboten und Ruheräumen.

Bislang existieren in Altona die Aufenthaltsstätten Alimaus in der Nähe ...


Jetzt online kaufen und Hinz&Kunzt unterstützen!

Diese Ausgabe für 2,80 € online kaufen und lesen.

Dauerhafter Zugriff auf alle Artikel dieser Ausgabe.

Ausgewählte Texte vorlesen lassen.

Kleiner Kauf, riesige Wirkung: Mit dem Kauf unterstützen Sie auch ein soziales Projekt.

Ausgabe kaufen ➔ *

*

Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.

Abo abschließen ➔

Schon gekauft? Zum Login.

Verkaufsplatzkarte

An diesen Standorten können Sie unsere Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen antreffen:

Artikel aus der Ausgabe:

Unbequemer Feminismus

Ausgabe: 397 - März 2026

Wie Frauen gegen Diskriminierung kämpfen und wo obdachlose Frauen Schutz finden. Außerdem: Wie Klimapolitik sozial gerecht wird und was Marc-Uwe Kling über politische Kunst denkt.

Ausgabe ansehen
Autor:in
Jonas Fabricius-Füllner
Jonas Fabricius-Füllner

Weitere Artikel zum Thema

Altona, Obdachlosigkeit