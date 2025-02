Seit mindestens zweieinhalb Jahren steht ein Mehrfamilienhaus an der Alster leer. Aus Protest gegen den Leerstand hat ein obdachloser Hinz&Kunzt-Verkäufer jetzt Banner an das Haus gehängt.

Ein seit mindestens zweieinhalb Jahren leerstehendes Mehrfamilienhaus an der Alster hat den Aktivisten in Hinz&Kunzt-Verkäufer Torsten geweckt. „Dort könnten umgehend 30 Menschen einziehen“, sagt der 60-Jährige über die Immobilie in der Badestraße 32 in Rotherbaum. Am Freitag, den 14. Februar befestigte er deshalb aus Protest ein Banner am Haus. „Der Verfall schreitet seit Jahren voran, dabei hätten hier viele Menschen wohnen können“, meint Torsten.

Abriss und Neubau hat das zuständige Bezirksamt Eimsbüttel aber bereits 2023 genehmigt. Und weil neuer Wohnraum entstehen soll, sei der Leerstand erlaubt, so ein Sprecher. Dass niemand im Haus wohnt, könnte das Amt allerdings irritieren: Dem hatte der Eigentümer mitgeteilt, er habe die Wohnungen 2022 nach Kriegsbeginn in der Ukraine „unentgeltlich an geflüchtete Familien gegeben“. Doch Menschen leben dort heute nicht und Torsten ist sich sicher, dass auch in den zurückliegenden anderthalb Jahren niemand in den acht Wohnungen gewohnt hat. So lange beobachtet er den Leerstand bereits.

Vergangenes Wochenende verbrachte der Hinz&Kunzt-Verkäufer viel Zeit an der Alster und informierte Spaziergehende über den Verfall des Wohnhauses in bester Lage. Und Torsten hat weitere Plakate an dem keine 200 Meter vom Luxushotel The Fontaney entfernten Haus angebracht. Seine Forderung an Politik und Eigentümer:innen: Das Haus sollte jetzt sofort bedürftigen Menschen zur Nutzung überlassen werden.