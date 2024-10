Hamburg mal ganz anders: Der von Fotograf Kai-Uwe Gundlach gestaltete neue Hinz&Kunzt-Jahreskalender setzt auch bekannte Kulissen der Stadt in eine völlig neue Perspektive.

Das schwarz-weiße Foto, sagt sein Schöpfer, wirke „wie aus einem Fritz-Lang-Film“ – dem berühmten deutschen Regisseur der späten 1920er- und frühen 1930er-Jahre. Man schaut eine Treppe hinauf zum Hamburger Rathausmarkt, die Aufnahme ist durch ein Prisma mehrfach belichtet, dadurch überlagern sich die monumentalen Bauten, die von „oben“ ins Bild rücken. Am Ende der Treppe steht schemenhaft ein Mensch, klein und zerbrechlich wirkt er vor mächtiger Kulisse und dräuendem Himmel. „Dieses Bild mag ich schon sehr“, sagt Kai-Uwe Gundlach, der für Hinz&Kunzt den neuen Jahreskalender 2025 fotografiert hat (siehe Kasten). Denn es erfüllt, was der Hamburger Fotograf (www.studiogundlach.de) mit seinem neuen Werk ausdrücken will: „In einer Großstadt hast du ja immer so ein Grundrauschen an vielen Menschen, die du tagtäglich siehst. Aber die meisten von ihnen schaut man gar nicht richtig an, nimmt sie nicht wirklich wahr.“

Eigenwillige Bilder wie dieses sind es, mit denen Gundlach uns die Augen öffnen will. Dafür, wie vermutlich viele Menschen auch Obdachlose aus ihrem Alltagsblick herausblenden, ohne das vielleicht zu wollen. „The Invisibles“ – die Unsichtbaren – das ist für ihn deshalb der selbstgewählte Arbeitstitel seines Kalenderwerks gewesen. Die alles einnehmende Stadt, der winzige Mensch, das rastlose Vorbeihasten, die Einsamkeit. Wir sehen Hamburg – und erkennen es doch kaum wieder. Schanze und Schulterblatt, Handelskammer und Reeperbahn, Wandelhalle, Elbphilharmonie und Rickmer Rickmers sind hier nicht die üblichen postkartenschicken Hingucker, sondern werden im Stilmittel der „street photography“ verfremdet und eher als Beifang präsentiert, die Botschaft ist eine andere.