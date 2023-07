Sozialpsychologin Johanna Degen im Interview : „Dating-Apps sind ein fucking Business-Case“

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

Die Sozialpsychologin Johanna Degen erforscht, wie Dating-Apps unsere Gesellschaft

verändern – und wie wir es schaffen, die kapitalistische Logik von Tinder & Co. auszutricksen.

Hinz&Kunzt: Wer Liebe sucht oder flirten möchte, scheint heute um Online-Plattformen kaum herumzukommen. Wie sind wir da hingekommen?

Johanna Degen: Wir haben uns entwöhnt, im öffentlichen Raum Nähe herzustellen. Weil wir schnell das Gefühl haben, es sei unerwünscht, unpassend oder auch riskant, dort andere Menschen anzusprechen. Online-Dating fühlt sich einfacher an. Man weiß, hier ist ein Ort, an dem Flirten erlaubt ist. Man unterstellt den anderen ähnliche Absichten – die die übrigens oft gar nicht haben. Die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer beim Online-Dating sind gar nicht verfügbar. Aber es fühlt sich so an, als könnten die Apps Bedürfnisse erfüllen, die wir woanders nicht mehr erfüllt bekommen.

Dabei ist ja nicht einmal sicher, dass die Dating-App unsere Wünsche wirklich wahr macht.

Das stimmt, vor allem für Menschen mit wenig Geld. Online-Dating ist eine sehr diskriminierende Sphäre. Status spielt eine Rolle.

Das heißt, wenn ich arm bin oder aus dem Rahmen falle, habe ich ohnehin keine Chance?

Doch, wenn ich meine Lebensbedingungen vorweg beschreibe und deutlich mache, dass ich jemanden suche, der damit klarkommt oder ähnlich situiert ist. Dann muss ich mich nicht der Gefahr aussetzen, dass mich deshalb jemand zurückweist. Die, die mich anklicken, haben es ja eh schon gesehen. So wird der Umgang mit der Plattform zum Schutzmechanismus.

Und wie kommt das an, wenn ich schreibe: „Ich lebe von Bürgergeld“ oder „Ich bin obdachlos“?

Qualitativ funktioniert es gut. Ich kann mich davor schützen, dass ein Date auf dem Hacken kehrtmacht, und mir so Verletzungen ersparen. Aber quantitativ funktioniert so eine Beschreibung im Profil richtig … entschuldigen Sie, jetzt hätte ich fast Kraftausdrücke benutzt. Was ich meine, ist: Ich werde nicht viele Matches oder Dates haben, wenn ich schreibe, dass ich hartze. Ich kann es aber auch positiv drehen.

Wie denn das?

Zum Beispiel so: „Antikapitalist, sitze gern am Strand und suche jemanden, für den Geld und Status keine Rolle spielen.“ Oder auch: „Freigeist“ oder „Systemaussteigerin“. Das sind Gewinner-Narrative, die findet man schon öfter auf Dating-Portalen.

Armer Schlucker datet reiche Lady: Das ist doch ein Märchen, oder?