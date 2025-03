Im Barmbeker Rungehaus lässt es sich im Alter selbstbestimmt leben. Wolfgang Fuck gehört zu den ersten Mieter:innen. Warum er zuerst nicht einziehen wollte und sich nun doch zu Hause fühlt.

Wolfgang Fuck sagte Nein. Er hatte sein ganzes Leben im Elligersweg gewohnt und nicht vor, das zu ändern. Als seine Tochter ihm vorschlug, ins Rungehaus zu ziehen, sträubte er sich, musste allerdings zugeben, dass die Argumente auf ihrer Seite waren. Alle Wohnungen im Rungehaus sind barrierefrei. Aufzüge, breite Türen, ebener Boden. Er war 66 und fit. Doch auch er würde älter werden. Einen Pflegedienst könnte man sich irgendwann dazubuchen und so bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden wohnen, erklärte sie. Seine Wohnung im Elligersweg lag im zweiten Stock – ohne Aufzug. Wie lange würde er da bleiben können? Überzeugen konnte seine Tochter ihn an diesem Tag nicht. Doch es war eine Frage geboren: Wie lebe ich bis zum Ende selbstbestimmt?

Das Rungehaus in Barmbek ist kein gewöhnliches Wohnhaus. Hier leben vor allem ältere Menschen. Manche Nachbar:innen denken deshalb, das Rungehaus sei ein Altenheim – was es nicht ist. Es ist Teil des Saga-Projekts LeNa, Lebendige Nachbarschaft. 73 barrierefreie Wohnungen, zwei Gemeinschaftsräume und eine große Terrasse, die, wie Wolfgang sagt, zum Klönen einlädt. Kein Geruch nach Desinfektionsmittel, keine Rezeption, an der sich Besucher:innen anmelden müssten. Die Mieter:innen leben ein alltägliches Leben in ihren Wohnungen. Nicht Pflegekräfte halten dieses Haus am Laufen – es ist die Nachbarschaft. Im Rungehaus kennen sich die Menschen. Sie kochen zusammen, veranstalten Flohmärkte, treffen sich beim Tai Chi und am Briefkasten. Und wenn einer einmal keine Lust darauf hat, macht er die Wohnungstür hinter sich zu und fertig. Im Rungehaus kann man auch gut alleine sein – nicht aber einsam.