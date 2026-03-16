Statistik

Immer mehr Jugendliche wohnungslos

· Aus Ausgabe 397 · von Benjamin Buchholz
Drei Gebäude aus gestapelten grau-blauen Containern, davor Fahrräder und ein Auto
Drei Gebäude aus gestapelten grau-blauen Containern, davor Fahrräder und ein Auto
Kein richtiges Zuhause: Wohncontainer in Bayern. Foto: Actionpress

Die Zahl der wohnungslosen Minderjährigen ist in Deutschland auf 137.000 angestiegen. Nicht die einzige schlechte Nachricht: Sie müssen auch immer länger in den Unterkünften bleiben.

Mehr als 137.000 Minderjährige sind in Deutschland wohnungslos – ein drastischer Anstieg um 190 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Damals hatten 47.200 Jugendliche in Deutschland keine Wohnung und lebten in Gemeinschaftsunterkünften. Einen ebenso starken Anstieg gab es bei den Jungerwachsenen unter 25 auf gut 55.000 (2022: 18.700, ältere Zahlen liegen nicht vor). Das gab die Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag bekannt. Stichtag der Statistik war der 31. Januar 2025.

Einen Großteil des Anstiegs begründet die Regierung mit dem Ukrainekrieg...


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Artikel aus der Ausgabe:

Unbequemer Feminismus

Ausgabe: 397 - März 2026

Wie Frauen gegen Diskriminierung kämpfen und wo obdachlose Frauen Schutz finden. Außerdem: Wie Klimapolitik sozial gerecht wird und was Marc-Uwe Kling über politische Kunst denkt.

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Autor:in
Benjamin Buchholz
Benjamin Buchholz
Seit 2012 bei Hinz&Kunzt. Redakteur und CvD für das Onlinemagazin.

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