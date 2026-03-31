Forscherin über Kreislaufwirtschaft

Müll „aus der Schmuddelecke“ kriegen

· Aus Ausgabe 398 · von Simone Deckner
Eine lachende Frau steht zwischen riesigen Betonpollern mit aufgemalten Augen
Eine lachende Frau steht zwischen riesigen Betonpollern mit aufgemalten Augen
Kerstin Kuchta zwischen Sicherheitspollern aus recyceltem Material. Foto: Imke Lass

Abfall-Expertin Kerstin Kuchta begreift Müll als Chance, Stichwort: Kreislaufwirtschaft. Die Ingenieurin setzt auf Materialien aus zweiter Hand und wünscht sich „das ewige Produkt“.

Hinz&Kunzt: Frau Kuchta, ich habe heute Skyr aus einem recycelten Plastikbecher gegessen, der noch dazu eine abtrennbare Papp-Banderole hatte. Wenn mehr Unternehmen so vorbildlich verpacken würden, hätten Sie bald weniger zu tun?

Kerstin Kuchta: Ja, das hätte ich! Von der Idee her ist es sehr gut, die ...


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Artikel aus der Ausgabe:
Ausgabe 398

Schätze aus der Mülltonne

Ausgabe: 398 - April 2026

Müll als Chance: Mit einem Pfandsammler durch Hamburg und zu Besuch in einem Second-Hand-Baumarkt. Außerdem: ein Camp gegen Obdachlosigkeit und Bodo Wartke im Interview über mehr als seinen Tiktok-Hit.

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Autor:in
Simone Deckner
Simone Deckner
Simone Deckner ist freie Journalistin mit den Schwerpunkten Kultur, Gesellschaft und Soziales. Seit 2011 arbeitet sie bei Hinz&Kunzt: sowohl online als auch fürs Heft.

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