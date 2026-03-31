Abfall-Expertin Kerstin Kuchta begreift Müll als Chance, Stichwort: Kreislaufwirtschaft. Die Ingenieurin setzt auf Materialien aus zweiter Hand und wünscht sich „das ewige Produkt“.

Hinz&Kunzt: Frau Kuchta, ich habe heute Skyr aus einem recycelten Plastikbecher gegessen, der noch dazu eine abtrennbare Papp-Banderole hatte. Wenn mehr Unternehmen so vorbildlich verpacken würden, hätten Sie bald weniger zu tun?

Kerstin Kuchta: Ja, das hätte ich! Von der Idee her ist es sehr gut, die ...