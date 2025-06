Tipps von Hinz&Kunzt-Autorin Annabel Trautwein für den Monat Mai: Subjektiv und einladend.

Konzert

Gitarrenmusik und korrekte Reime

„Du bist kein Penner. Du bist nicht wohnungslos. Was ich an dir nicht mag ist, dass du so niveaulos flowst …“ Den Diss gegen Minderheiten mit Diss zu kontern und bei der Sache zu bleiben ist ein Anliegen der Band „Das Heinrich Manöver“ – nicht nur im Song „Politisch korrekt“. Musikalisch dagegen hinterfragen die Hamburger spielerisch Konventionen: Die Beats zum Rap kommen nicht etwa von der Platte, sondern live aus Instrumenten, werden lustvoll gebrochen und Reime lässig in die nächste Zeile verschleppt. Beim Konzert am Harburger Bahnhof steuert die Band „Mikrophön“ eine energiegeladene Portion pogo- und headbangtaugliches Material bei.

Stellwerk, Hannoversche Straße 85, Sa, 3.5., Einlass 20 Uhr, Eintritt 9,92 Euro (VVK), www.stellwerk-hamburg.de

Theater

Ein Fest der Schauspielkunst

Jahr für Jahr maßt sich ein einzelner Mann an zu entscheiden, welche Theaterstücke die bestgespielten des deutschen Sprachraums sind, lädt sie nach Hamburg ein – und schenkt der Stadt ein Kulturereignis, das komplett ohne staatliche Förderung über die Bühnen geht. Auch diesmal beweist Intendant Nikolaus Besch gutes Gespür: Das Berliner Ensemble kommt mit einer bejubelten „Dreigroschenoper“ ans Schauspielhaus, am Thalia brilliert Ulrich Matthes in „Das Dinner“ und wohl einmalig wird „Ich weiß nicht, was ein Ort ist, ich kenne nur seinen Preis“ des verstorbenen René Pollesch in Hamburg zu sehen sein.

Hamburger Theater Festival, diverse Bühnen, ab 2.5., alle Infos und Programm: www.hamburgertheaterfestival.de

Theater

Europa finden

In der griechischen Mythologie bleibt die Königstochter Europa die ewig Ferne: Wer aufbricht, sie zu suchen, kehrt nie wieder zurück. Ausgehend von dieser Erzählung entwickelt das deutsch-italienische Duo TÒ SU sein Stück „Oh Europa! Dangerous Games“. In der multimedialen Performance erzählen fünf Geflüchtete unterschiedlichen Alters von ihrer Suche nach Europa, ihren Hoffnungen, den Gefahren beim Versuch, die europäischen Außengrenzen zu überwinden, und ihren Ängsten um diejenigen, die sie verlassen mussten.

Kampnagel, Jarrestraße 20, Mi–Fr, 7.–9.5., 19 Uhr, Sa, 10.5., 20 Uhr, am 9.5. anschließend Künstler:innengespräch, Eintritt 15/9 Euro, www.kampnagel.de

Film

Jede:r Einzelne zählt

Marty Rosenbluths Kampf für die Rechte von Abschiebehäftlingen in den USA gleicht einer Sisyphosaufgabe – doch das hält den Menschenrechtsanwalt nicht davon ab, für jede:n Einzelne:n einzustehen. Die Doku „An Hour from the Middle of Nowhere“ zeigt, was ihn antreibt. Zu sehen ist der Film im Planet Harburg, der Dependance des Archäologischen Museums im Ex-Karstadt, wo die Kinemathek Hamburg ein Pop-up-Kino betreibt.

Planet Harburg, Herbert-und-Greta-Wehner-Platz, So, 4.5., 18.30 Uhr, Eintritt 9/6 Euro, www.amh.de

Draußen

Ein Tag im Grünen

Livemusik, Mitmach-Aktionen, Kunst und Streifzüge durch die Stadtnatur gibt es beim Asphalt­sprenger-Festival zu erleben – und das mitten in Hammerbrook. Das eintägige Programm bietet auch Kindern viel zu entdecken, zum Beispiel das Theaterstück „Das große Gewusel“ oder eine Kinder-Fahrraddemo. Wie immer geht es auch darum, selbst aktiv zu werden für ein grüneres Hamburg.

PARKS Gelände, Bullerdeich 6, und Park am Hochwasserbassin, Süderstraße 112, Sa, 10.5., 13–20 Uhr, Eintritt frei, www.asphaltsprenger.de

Theater

Nichtstun als subversive Dienstleistung

Und was wäre, wenn wir einfach nichts tun? Also: gar nichts? Das Performance-Duo Meyer&Kowski hat es ausprobiert, drei Monate lang, und präsentiert nun die Früchte dieser Arbeit. Der Doppelmonolog „Die Nichtstuenden“ würdigt das Nichtstun als subversive Praxis des Postkapitalismus, die – nicht auszudenken! – womöglich noch Schule macht.

Rentzel, Spielstätte des Lichthof Theaters, Rentzelstraße 36, Do+Fr, 15.+16.5., jeweils 20.15 Uhr, Eintritt 8–28 Euro, www.lichthof-theater.de

Ausstellung

Frohes freies Schaffen

Das Westwerk schlägt Brücken: In den Ausstellungsformaten der non-kommerziellen Galerie auf der Fleetinsel spielen Kunst, Musik, Raum und Diskurs zusammen. Zugleich versteht sich das Westwerk auch als Hub, in dem Kunstschaffende aus aller Welt in inspirierenden Austausch treten. Dazu lädt das Haus regelmäßig Artists in Residence zu seinem Programm „Experimentierfeld“ ein – und begrüßt im Mai Künstler:innen der Vereinigung MAERZ aus Linz in Österreich. Was die da machen, ist ihnen überlassen – zu erwarten sind Fotografien, Filme und Skulpturen mit Blick auf Hamburg und den öffentlichen Raum.

Westwerk, Admiralitätstraße 74, Projektvorstellung Do, 22.5., Präsentation der Ergebnisse Fr, 30.5., jeweils 19 Uhr, Eintritt frei, www.westwerk.org

Konzert

Kritische Töne zum Artikel 1

Klangvoll kommentiert OPUS 45 die Lage der Nation: Das Bläserquartett mit Rezitator Roman Knižka hat sich auf literarische Kammermusikabende spezialisiert, die aktuelle Debatten aufgreifen und zum Denken anregen. Nun widmet es sich in Form einer „mahnenden Liebeserklärung“ dem Grundgesetz und seinem zentralen Versprechen: Die Würde des Menschen sei unantastbar. Gespielt werden Werke von Bach, Beethoven, Ravel und anderen, dazu sind literarische und philosophische Texte, aber auch Sitzungsprotokolle, Telegramme oder Zeitungsartikel zu hören, die danach fragen, ob und wie wir die Versprechen unserer Verfassung einhalten.

Hl.-Dreieinigkeitskirche, St. Georgs Kirchhof 3, Fr, 23.5., 19 Uhr, Eintritt frei, www.opus-45.de

Draußen

Feiern auf dem Sonnendeck

Der Ausflug auf den Jupiter ist Geschichte: Ende April musste die Crew der Hanseatischen Materialverwaltung Möbel, Deko und Klimbim zusammenpacken und die oberen Geschosse des ehemaligen Karstadt-Sport-Gebäudes an der Mönckebergstraße räumen. Doch feine Partys in stilvollem Ambiente veranstaltet das Hansemats-Team trotzdem weiterhin – nun wieder auf dem beliebten Sonnendeck im Oberhafen. Während die Hallen des Materialfundus Stück für Stück saniert werden, wird draußen gefeiert. Den Saisonauftakt macht das Frühlingsfest mit DJ-Sets, Livemusik und Familientag.

Sonnendeck, Stockmeyerstraße 41–43, Do–Sa, 22.–24.5., Do ab 18 Uhr, Eintritt 5 Euro, Fr ab 18 Uhr, Eintritt 15 Euro, Sa ab 12 Uhr, Eintritt 5–15 Euro, Kinder frei, www.hanseatische-materialverwaltung.de

Performance

Schleudergang der Gefühle

Sorgen? Ängste? Der Waschsalon der Emotionen hilft! Während im Hintergrund die Textilien rotieren, können Passant:innen in der mobilen Installation ein auf ihre Gemütslage zutreffendes Gefühl wählen und bekommen von Künstlerin Naama Freedman eine reinigende Musik-Performance dargeboten, damit sie mit frischen Gedanken wieder in den Alltag hinaustreten können.

Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, Sa, 24.5., 11–16 Uhr; Zinnschmelze, Maurienstraße 19, Fr, 30.5., 15–19 Uhr, Eintritt frei, www.momentmal-hamburg.de