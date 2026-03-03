Bürgergeld-Reform

Verschärfungen auf den letzten Metern

· Aus Ausgabe 397 · von Benjamin Buchholz
Aus dem Bürgergeld wird bald die "Neue Grundsicherung". Foto: Actionpress

Am Donnerstag soll das Bürgergeld im Bundestag durch die „Neue Grundsicherung“ ersetzt werden. Wo die Schrauben noch enger angezogen werden – und welche Verschärfung entschärft werden könnte.

Die schwarz-rote Koalition hat sich auf die letzten Details der Bürgergeld-Reform geeinigt. Am Donnerstagvormittag soll sie als „Neue Grundsicherung“ im Bundestag beschlossen werden. Auf den letzten Metern hat die Koalition weitere Verschärfungen für den Umgang mit kranken oder mutmaßlich kranken Leistungsbeziehenden eingebaut.

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt soll demnach nicht mehr im...


Autor:in
Benjamin Buchholz
Benjamin Buchholz
Seit 2012 bei Hinz&Kunzt. Redakteur und CvD für das Onlinemagazin.

Weitere Artikel zum Thema

Armut, Bürgergeld, Neue Grundsicherung, Sanktionen