Der Verein „Schrott bewahre“ betreibt in Hammerbrook den ersten Secondhand-Baumarkt Hamburgs. Hier werden Materialien aus der Bau- und Eventbranche vor der Entsorgung gerettet und günstig weitergegeben – damit aus ihnen etwas Neues entstehen kann.

An einem sonnigen Freitagnachmittag im März wird vor einer Halle in Hammerbrook eine Atombombe verladen. Eine ausrangierte Bühnenrequisite der Hamburger Staatsoper – die jetzt ein zweites Leben bekommt. Im Sommer soll sie auf dem Fusion Festival als Bühnendekoration zum Einsatz kommen. Eine zweite Chance für Zeug, das sonst auf dem Müll landen würde – das ist die Idee hinter dem Verein „Schrott bewahre“, der vor allem Bau- und Bastelmaterialien vor der Entsorgung retten und wieder in Umlauf bringen will.

Greta Braun und Michel Keding vom Gründungsteam führen durch den Fundus,...