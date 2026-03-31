Second-Hand-Baumarkt in Hamburg

Neue Chance für alten Schrott

· Aus Ausgabe 398 · von Yasemin Ergin
Ein Lagerraum mit vielen alten Türen und Fenstern
Ein Lagerraum mit vielen alten Türen und Fenstern
Wer auf der Suche nach ausgemusterten Türen oder Fensterrahmen ist, wird bei „Schrott bewahre“ fündig. Foto: Miguel Ferraz

Der Verein „Schrott bewahre“ betreibt in Hammerbrook den ersten Secondhand-Baumarkt Hamburgs. Hier werden Materialien aus der Bau- und Eventbranche vor der Entsorgung gerettet und günstig weitergegeben – damit aus ihnen etwas Neues entstehen kann.

An einem sonnigen Freitagnachmittag im März wird vor einer Halle in Hammerbrook eine Atombombe verladen. Eine ausrangierte Bühnenrequisite der Hamburger Staatsoper – die jetzt ein zweites Leben bekommt. Im Sommer soll sie auf dem Fusion Festival als Bühnendekoration zum Einsatz kommen. Eine zweite Chance für Zeug, das sonst auf dem Müll landen würde – das ist die Idee hinter dem Verein „Schrott bewahre“, der vor allem Bau- und Bastelmaterialien vor der Entsorgung retten und wieder in Umlauf bringen will.

Greta Braun und Michel Keding vom Gründungsteam führen durch den Fundus,...


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Ausgabe 398

Schätze aus der Mülltonne

Ausgabe: 398 - April 2026

Müll als Chance: Mit einem Pfandsammler durch Hamburg und zu Besuch in einem Second-Hand-Baumarkt. Außerdem: ein Camp gegen Obdachlosigkeit und Bodo Wartke im Interview über mehr als seinen Tiktok-Hit.

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Autor:in
Yasemin Ergin
Yasemin Ergin

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