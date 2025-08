Am 21. Juli wurde in der Nähe des Rathausmarktes ein Obdachloser tot aufgefunden. Es war bereits der 13. Todesfall auf Hamburgs Straßen in diesem Jahr.

Keine 300 Meter vom Eingang zum Hamburger Rathaus entfernt ist am 21. Juli ein Obdachloser gestorben. Passanten hatten ihn gegen 9 Uhr an der Adolphsbrücke tot aufgefunden. Sein Leichnam wurde zur Ermittlung der Todesursache in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus.

Der Tod des 49-Jährigen ist bereits mindestens der 13. Todesfall auf Hamburgs Straßen seit Jahresbeginn. Das geht aus Antworten des Senats auf parlamentarische Anfragen und Hinz&Kunzt-Recherchen hervor. Weder die Sozial- noch die Innenbehörde betreiben eine kontinuierliche Erhebung zum Tod auf der Straße. Deshalb werden nur Fälle bekannt, bei denen eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin stattgefunden hat oder an die man sich im zuständigen Landeskriminalamt erinnert. Im vergangenen Jahr sind 28 Todesfälle von Obdachlosen auf Hamburgs Straßen öffentlich geworden.

Dabei hat die Stadt ihr Hilfsangebot in den vergangenen Jahren ausgeweitet. Schwer kranke Obdachlose durften nach Ende des Winternotprogramms in einem zur Notunterkunft umgebauten Bürogebäude verbleiben. Anfangs nutzten 90 Obdachlose diese Art Sommernotprogramm.

Knapp 4000 Menschen leben laut einer Hochrechnung allerdings weiterhin auf der Straße. Das geht aus dem aktuellen Wohnungslosenbericht des Bundes hervor. „Das Leben in einer Wohnung ist ein Grundrecht und die zunehmende Verelendung auf unseren Straßen ein Skandal“, sagt Hinz&Kunzt-Geschäftsführer Jörn Sturm. „Zu uns kommen immer mehr Obdachlose, die zu krank sind, um ein Straßenmagazin zu verkaufen. Sie brauchen vor allem ein Dach über dem Kopf!“