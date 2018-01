Hauptbahnhof : Bahnhofsmission zieht um

Die Bahnhofsmission erhält neue und wohl auch größere Räume. Ermöglicht wird dies durch umfangreiche Umbauten am Hamburger Hauptbahnhof.

Weil das Fahrgastaufkommen am Hauptbahnhof steigt, will die Deutsche Bahn die Bahnhofshalle zum Glockengießerwall hin umbauen. Dort ist bislang die Bahnhofsmission ansässig. Sie soll künftig in einen Neubau ziehen, den die Bahn auf der Überdeckelung zwischen Wandelhalle und Ernst-Merck-Brücke errichten will.

Einen entsprechenden Antrag hat die rot-grüne Koalition jetzt in der Hamburgischen Bürgerschaft eingebracht. Die Parlamentarier fordern den Senat auf, die entstehenden Kosten für die Stadt zu ermitteln und im Haushaltsplan für 2019/2020 zu berücksichtigen.

Für die Bahnhofsmission bietet der Umzug nicht nur die Chance auf größere Räume. Vielmehr soll das Angebot erweitert werden. In den neuen Räumen solle es künftig auch Duschen für die obdachlosen Gäste geben, sagt Ulrich Hermannes vom Trägerverein Hoffnungsorte Hamburg im Gespräch mit Hinz&Kunzt. Bislang gäbe es in Hamburger Tageseinrichtungen lediglich 25 Duschen. Viel zu wenig für die geschätzten 2000 Menschen auf Hamburgs Straßen.

Der rot-grüne Antrag berücksichtigt nicht nur die Situation der Obdachlosen am Hauptbahnhof, sondern bietet darüber hinaus auch Vorteile für Pendler, die mit dem Rad zum Hauptbahnhof kommen. Für sie sollen in einem Teil des Neubaus bis zu 700 Stellplätze bereitgestellt werden.